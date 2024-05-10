滙豐與平保關係微妙　平保近年為獅王股東　表態支持分拆亞洲業務

滙豐（0005）與平保（2318）在過去20多年的關係相當微妙。滙豐曾為平保股東，平保則於2017年12月公布對滙豐持股逾5%。其後滙豐的小股東推動分拆該行亞太區業務，平保公開支持認為可以釋放相關投資價值，令股東獲得巨大利益。



滙豐02年入股平保

滙豐於2002年斥資6億美元入股平保，認購10%股權成為平保單一大股東。其後平保於2004年上市。至2013年初滙豐因自身戰略調整，悉售平保股權套現727.36億元。

其後平保吸納滙豐股份，並於2017年12月首度披露持有滙豐逾5%。翻查資料顯示，時任滙豐行政總裁歐智華表示，平保從2016年第二季起逐步買入該行股份。當時平保強調只作為股權投資，不會達到控股水平，亦無計劃參與該行業務營運。其後平保多次增持滙豐持股，至2020年9月23日平保持有滙豐16.55億股或8%。

不過近年滙豐業務表現似乎落後於同業，加上於2020年4月因應英國監管機構要求而不派發2019年第4季股息，引起部份投資者不滿。在2022年有滙豐小股東推動分拆亞洲業務，平保表態支持。平安資產管理董事長黃勇於2022年11月曾表示，近年滙豐在多項市場排名及營業指標均遜於同業，認為涼滙豐有必要進行包括裁員等更進取的削減成本方案，調撥更多資源到亞洲，才能真正落實重返亞洲戰略。

絕大部份滙豐股東反對分拆亞洲業務

滙豐行政總裁祈耀年於2022年8月時曾指出，若平保派員加入該行董事會或產生潛在利益衝突，因兩家機構部份業務及市場重疊。有報道引述消息人士指出，縱使滙豐深陷內地與西方地緣政治局加劇的困境，但滙豐高管得出的結論是平安的干預是出於財務而非政治。

雖然由人稱Ken Sir的呂宇健推動的分拆亞洲業務方案，於2023年5月初表決，最終議案的贊成票佔比為19.78%，反對票數達80.22%，由於遠未達到通過議案的門檻﹑即支持票須達到75%，所以不獲通過。祈耀年於同年8月接受《彭博》電視訪問時指出，分拆事件已成過去，會繼續與股東保持溝通。可是在同年11月初，有指平保於5月投票反對主席杜嘉祺連任董事。

該行於公告內指出，董事會很高興絕大部分於AGM投票的股東均支持滙豐的策略，而自AGM以來，股東並無對上述決議案表達關注，會繼續與包括平安在內的所有機構股東進行建設性對話及提供溝通渠道，並尊重及聆聽他們的觀點。5月投票反對主席杜嘉祺連任董事。 在今年滙豐股東會，投資者投票的16%票數中是反對祈耀年連任董事。外界認為反對票數與平保於滙豐持股相若。