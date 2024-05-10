跟貼士投資損手　財金「名人」稱助追討　市民疑受騙向金管局查詢

投資者接獲與跨境理財通計劃的資訊時，要打醒十二分精神。有市民接獲涉嫌偽冒跨境理財通計劃的資訊，因此向金管局進行查詢。其中一宗更是有市民於社交媒體，收到偽冒金管局推出高息定期存款產品的虛假廣告。

金管局嚴正重申，局方不會就個人財務事宜聯絡市民。金管局亦呼籲市民提高警覺，只有合資格機構才可開展北向通業務。



金管局指出，有市民指自己蒙受投資損失，其後有騙徒聲稱只要開通所謂跨境理財通計劃下的北向通戶口，並繳付一筆費用，政府部門可以介入協助收回有關損失。據了解有財金「名人」接觸市民分享投資貼士。市民買入相關股票後損手，金額由17萬至20萬不等。⁠「名人」其後再接觸受害人，聲稱政府已經介入，可協助他們收回投資損失。但要開通北向通戶口。市民開通並登入了虛假的北向通戶口，欲匯出相關款項時，卻被要求繳付一筆為數5萬至17萬不等的「激活費」。市民懷疑受騙，向金管局查詢。

另一宗則是有市民在社交媒體收到偽冒金管局推出高息定期存款產品的虛假廣告，誘使其通過自稱為客戶經理的騙徒存入款項於所謂跨境理財通計劃的北向通戶口。據了解市民在社交媒體看到偽冒廣告，指金管局推出20厘高息定存產品，點擊廣告超連結以即時通訊軟件與自稱客戶經理（該客戶經理的頭像和姓名與一名財金名人相同）聯絡。

該客戶經理遊說市民開通北向通戶口，並存入大額款項。對方聲稱所有手續均於網上進行，又指金管局想吸引社會資金投資。市民察覺不妥，遂向金管局查詢。