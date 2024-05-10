總商會理事會換屆　安永港澳前主管合夥人陳瑞娟接任主席

安永會計師事務所大中華區主席辦公室資深顧問及安永香港及澳門區前主管合夥人陳瑞娟當選香港總商會（總商會）新一屆主席，接替已服務兩屆（合共兩年）、宣布卸任的阮蘇少湄。

陳瑞娟表示，很榮幸獲選總商會主席，並承諾與會員、商界和政府攜手合作，提升香港的營商環境和國際競爭力。

陳瑞娟當選後向傳媒指出，香港正逐漸重上軌道，但受到外圍市場疲弱及地緣政治逆風的影響，部分本地企業仍然經營困難。然而，隨着全球經濟重心東移，東盟和中東地區成為經濟增長新引擎，為香港企業帶來了新市場和商機。

剛卸任總商會主席的中電控股有限公司非執行董事阮蘇少湄感謝會員在過去兩年的支持和信任。她表示總商會在其任內兩年間向政府提出不少務實可取的方案，致力提升香港的競爭力，並支持企業探索新領域。

總商會於5月10日傍晚召開周年會員大會，隨後新理事會即舉行首次會議，選出正副主席。香港太古集團有限公司主席白德利獲選常務副主席，長江和記實業有限公司主席李澤鉅及會德豐有限公司主席兼常務董事吳宗權連任副主席，裕華國產百貨有限公司董事總經理余鵬春獲選副主席。

理事會為總商會最高管理層，今年共有六位理事空缺需要填補，而其中三位在周年會員大會上獲選連任，他們分別為新鴻基基建投資有限公司董事馮玉麟、Jardine Pacific Limited 董事鄺永銓，以及中國銀行（香港）有限公司副董事長及總裁孫煜。

百威亞太控股有限公司首席執行官及聯席主席楊克、活工場有限公司董事總經理林凱章及貝克•麥堅時律師事務所合夥人及行政總裁孫偉賢當選理事。