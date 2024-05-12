趁中歐貿易談判懸而未決　拜登轉移視線　重徵華關稅｜伽羅華

以色列在圍剿哈馬斯過程中殺傷平民，在美國常春藤名校刮起一場反猶風暴，總統拜登一邊鎮壓校園抗議，另邊廂則批評以色列在加沙使用美武器或違反國際法，得罪了親猶和反猶兩大陣營，為了挽救低迷的民望，拜登找到最便捷的方法，就是將矛頭指向中國。

在中美議題找茬，以轉移視線，是今年大選年吸睛的法門。權威調查機構皮尤研究中心於上月進行一項美國人對中國看法的民調，81%受訪者對中國持負面看法，其中43%對中國的看法「非常不好」，所以，無論是現任總統拜登或前總統特朗普，都以中國為美國最大的假想敵，兩人都放風要重徵中國產品的進口關稅，希望穩操入主白宮的勝券。

早前財長耶倫、國務卿布林肯相繼訪華，美方已不斷恐嚇要對中國產品加徵關稅，拜登在4月17日向工會代表發表演說，打算向來自中國的鋼鋁產品關稅增加兩倍至24%。雖然說好的貿易保護大棒早早為中國準備，但拜登選情進退維谷，亦迫使他需要此時向華出手。

據多份美媒引述消息透露，拜登政府在本周二前後將宣布向中國「新三樣」產品重徵關稅，其中對中國電動車的進口關稅將增加約4倍至100%。早前特朗普的盟友放風，如果他上台後，將普遍徵收所有進口產品的10%關稅外，並封禁TikTok和將含有中國制造零件的電動汽車全部拒之門外。

2024年5月8日，美國總統拜登（Joe Biden）到訪搖擺州威斯康星州（Wisconsin）。（Reuters）

拜登借徵關稅 助力歐談判籌碼

除了特朗普來勢洶洶的選情已對拜登造成極大威脅外，習主席友好俄羅斯總統將於本月下旬訪華，拜登此時出手將有助歐盟對華談判的籌碼。歐盟正觀望中俄會否加強軍事聯盟，再決定對華的貿易政策有否需要轉向，所以習主席在訪問塞爾維亞期間，沒有如預期般憑弔25年前中國大使館被北約轉炸的遺址，是行使權宜後的明智之舉。

美國對中國進口產品一直建立大大小小的貿易壁壘，尤其是對中國先進半導體產業等全面圍堵，基本上，美國對華打壓，既有貿易因素，也有國安考慮。例如美國商務部上周已撤銷英特爾和高通向中國科技巨頭華為供應晶片的出口許可，主要針對華為的手提電腦及智能手機。周四美國政府以國安和外交政策為由，將37家中國實體列入出口管制清單，包括中國電子科技集團旗下的一些部門，而這些部門涉嫌獲取美國科技以支持中國軍事發展。

相比美國無孔不入的制裁，歐盟對中國不公平的貿易舉措一直較為姑息，但自俄烏戰爭爆發後，貿易問題也上升至國安層次，當中，中國軍援俄羅斯是令歐洲寝食難安的主因。

俄烏戰爭 致中歐貿易矛盾激化

如果說前總統特朗普最初是以不公平貿易對華發炮，現時上升至國安與外交政策的層面，那麼，歐盟一直低調處理與中國的貿易糾紛，儘管歐洲早期對於中國光伏產品的低價傾銷已經不滿，但受到部分國家的阻擾，歐盟未能通過強而有力的政策工具處理中歐分歧，但到俄羅斯入侵烏克蘭後，雙方貿易矛盾開始激化。

事實上，中歐的產業結構較為接近，以往歐洲製造業領先中國，隨着外企投資中國，中國制造業技術得以升級，雙方競爭日趨激烈，但要等到俄羅斯的炮火震醒以德法為首的歐洲國家，歐洲豁然覺醒，就是倚靠俄羅斯能源發展經濟是大錯特錯的想法。

若今次習普會促成中俄軍事聯盟，歐盟不免擔憂過於倚賴中國戰略物資供應的問題，會否重蹈倚賴俄能源的覆轍呢？況且，中國向全球傾銷「新三樣」產品，亦同樣損害本國的戰略產業，亦不利歐洲安全，中歐貿易談判看來懸而未決，接下來就要看中國會否軍援俄羅斯，歐盟便可立定決心作出相應的對策。

馮德萊茵稱世界無法消化中國的過剩產能。﹙資料圖片﹚

馮德萊茵呼應耶倫對產能過剩擔憂

在習近平離開法國展開塞爾維亞訪問前，歐盟執委會主席馮德萊恩早已警告，「如果中國未能提供公平的市場准入，歐洲準備動用一切可用工具來保衛其經濟，歐洲不能接受可能導致去工業化的扭曲市場的做法。」她補充稱，電動汽車和鋼鐵等獲得大量補貼的中國產品正在湧入歐洲市場，並稱世界無法消化中國的過剩產能，對產能過剩的擔憂明顯是呼應美財長耶倫早前訪華時的警告。

她以2022年創建的《國際採購工具》為例，這個工具於今年4月首次被用於啟動對中國醫療器械採購的調查。如果布魯塞爾認為沒有做到互惠互利，最終可能會限制中國參與歐盟的招標。事實上，歐盟已於2023年秋季啟動針對中國電動汽車補貼的調查，新的關稅措施可能在7月底之前出台。歐盟同時還在審查風能、太陽能和鐵路等其他行業。

在中國分析界，不少抱著鷹派的馮德萊茵總將換屆下台，對新任歐盟主席改弦更張抱有幻想，美國人對華看法負面，不代表歐洲人對華亦持有負面看法，無疑，在歐洲傾向戰略自主大有人在，未必所有人都對美的指揮棒起舞，但面對俄國的軍事威脅，以及本國戰略產業的核心利益，馮德萊恩的繼任者並沒有本錢對華作出太多貿易議題的讓步。

丘成桐教授：要成科技強國 須提升數學水平

說到底，新質生產力產品並非尖端科技，只是性價比高的科技產品，台積電最近宣布向1.6納米制程的晶片進發，為未來應用大爆發的AI算力奠定工業基礎，這類捨我其誰的尖端科技只有賣家不想賣，沒有買家不想買。

著名數學家丘成桐教授於上月底發表演講，稱中國要在科技上成為強國，就須掌握基礎科學，而數學是物理學和一切工程理論的基礎，他直指中國的數學水平還沒有達到美國20世紀40年代的水平，寄語中國年青數學家要發掘好研究方向，走出自己的道路，這番言論其實不只對數學工作者，對中國科學工作者都是當頭棒喝，如醍醐灌頂。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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