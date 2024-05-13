內地據報本周五發行首批超長期特別國債　官媒：需及早發行並用好

《彭博》引述消息指，內地計劃於本周五，發行第一批超長期特別國債，具體而言，計劃至11月底前，完成發行3000億元人幣（下同）20年期、6000億元30年期和1000億元50年期的特別國債。



外電消息今早指出，中國財政部將於今日（13日）召開超長期特別國債發行動員部署會議。



官媒《經濟日報》：及早發行並用好超長期特別國債

內地官方媒體《經濟日報》發文稱，今年經濟實現良好開局，但同時還要看到經濟運行仍面臨不少問題和挑戰。積極的財政政策要靠前發力，把政策工具用足用好，特別是及早發行並用好超長期特別國債，加快專項債發行使用進度。

按照部署，從今年開始擬連續幾年發行超長期特別國債，專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，今年先發行1萬億元。在做好超長期特別國債前期準備工作的基礎上，應儘早啟動發行工作，及時分配、下達資金。

內地官方媒體《經濟日報》發文稱，積極的財政政策要靠前發力，把政策工具用足用好，特別是及早發行並用好超長期特別國債，加快專項債發行使用進度。（資料圖片）

債券資金規模龐大 投向專案要加強審核把關

此外，一季度地方專項債發行規模小於往年，其中有地方專案建設資金需求、債券市場利率等因素影響。要更好發揮專項債擴投資、補短板作用，還必須加快發行使用進度。當前投資增長仍面臨一定壓力，應統籌用好超長期特別國債、萬億元增發國債、專項債券、中央預算內投資等政策工具，各類資金形成合力，促進投資合理增長。

報道續指，靠前發力，還要落到實處、見到實效。擴投資方面，債券資金規模龐大，投向專案要加強審核把關、提高品質，規範、安全、高效使用資金，儘快形成實物工作量，充分發揮補短板、惠民生作用。通過優化調整專項債券投向領域和用作專案資本金範圍，也可以更好發揮專項債效能。