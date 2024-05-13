中電派今年首派中期息0.63元　按年持平　港首季售電量按年升3.7%

中電（0002）宣布派發2024年第一期中期股息每股0.63元，按年持平。公告指，香港首季售電量按年上升3.7%至72.79億度。季內因天氣較和暖帶動電力需求，加上閏年二月較多日數的效應，所有客戶類別的用電量按年均錄得上升。



具體而言，首季住宅售電量1841百萬度，按年增加2.8%；商業類客戶售電量2915百萬度，按年增加3.7%；基建及公共服務售電量2183百萬度，按年增加5%；製造業電量340百萬度，增加1.8%。



中電（0002）宣布派發2024年第一期中期股息每股0.63元，按年持平。（資料圖片）

5月將每月「燃料調整費」調低至每度電43.9仙

公告指，國際燃料價格持續從高位回落，5月將每月「燃料調整費」調低至每度電43.9仙，平均淨電價較今年初的水平進一步下調1.7%。今年1月電價調整時，平均淨電價已按年下調 7.4%。

在龍鼓灘發電廠新建的 600 兆瓦燃氣發電機組 D2 已經竣工，機組於 4 月投入運作。這將進一步加快香港電力供應的減碳步伐，以配合青山發電 A 廠燃煤機組逐步退役。此外，中華電力正為連接香港與中國內地的潔淨能源專線系統進行高壓架空輸電線路的增容工程，預計工程約在 2025 年完成後，可為香港輸入更多零碳能源。中華電力將按 2024 年至2028年的發展計劃繼續投資供電系統，配合香港政府在基建和房屋的發展規劃。