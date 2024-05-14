美股｜道指收市跌81點　AMC及GameStop暴漲逾7成

市場關注美國本周發布的通脹數據，美股周一（5月13日）個別發展。道指收市跌81點，納指微升。



道指收市報39,431.51點，跌81.33點或0.21%；納指報16,388.24點，升47.37點或0.29%；標普500指數收報5,221.42點，跌1.26點或0.02%。

Tesla及Intel同升超過2%

被稱為迷因股的AMC Entertainment股價飆升78.35%。另一隻迷因股、電玩零售商GameStop因獲投資者Keith Gill表示關注，股價一度爆升119%，多次觸發交易熔斷，至收市暴漲74.40%。

Tesla為購買新款Model Y的買家推出提供0.99%低息貸款，股價升2.03%。

Intel達成在愛爾蘭建立晶片工廠的協議，股價漲2.21%，成升由最大道指成份股。

ARM升逾7% Apple漲逾1.7%

Apple股價上漲 1.76%，此前有報道稱該公司已與ChatGPT製造商OpenAI達成協議，在iPhone上使用該新創公司的技術。

有報道ARM計劃開發AI晶片，並尋求在2025年推出首批產品後，股價上漲7.71%。

本周將有多項經濟數據發布，以消費者價格指數（CPI ）與生產者價格價指數（PPI） 為重點。此外，零售商Walmart、Home Depot、Under Armour等也將陸續公布季績。

美元兌日圓升穿156 紐約期油升1.1%

衡量美元對6種主要貨幣的美元指數，周一（5月13日）在匯市尾市報105.20，約跌0.11%。但美元兌日圓上漲，在匯市尾市報156.20，約升0.3%。

油價回升，紐約原油期貨每桶收報79.12美元，升0.86美元或1.10%；倫敦布蘭特期油收報83.36美元，升0.56美元或0.69%。