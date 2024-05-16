資金追逐下　時代電氣(3898)有望升回跌浪61.8%反彈目標｜彭偉新

時代電氣主要從事軌道交通裝備產品的研發、設計、製造和銷售，另外，集團亦有從事新興設備的研發、設計、製造和銷售，至於軌道交通裝備業務主要包括軌道交通電氣裝備，如牽引變流系統、信息化與智能係統產品、供電系統和測試裝備、軌道工程機械、通信信號系統等。另外，新興裝備業務包括功率半導體器件、工業變流產品、新能源汽車電驅系統、傳感器件和海工裝備。集團去年全年營業額為217.9億元人民幣，按年上升20.9%，而毛利增幅達22.8%，達到73.3億元人民幣，毛利率為33.6%。集團股東淨收入為31億元人民幣，按年升21.5%。市場預期集團2024年的每股盈利為2.59元人民幣，以現價計算的預測市盈率為11倍。

時代電氣上個交易日以 32.05 港元收市，全日上升 0.05 港元或 0.16%。集團過去5年的平均Beta值為 0.14，系統性風險遠低於大市，主要是市場一直忽略其投資價值。52周最高位曾見 34.7 港元，而最低位則曾見 18.1港元，股價於過去52周累計下跌 4.19%，股價表現跑輸恒生指數，以現價 32.05 港元計，時代電氣的股價較 50 天線高出 18.27%，另外，現價亦較 200 天線高出 28.94%，短期走勢已開始轉強。

集團在本季度的盈利增長為14.8%而下一季度的盈利增長為16.7%，集團之前 5 年的年複合盈利為增長 8.02%，之後的 5 年的年複合盈利增長為 10.42%。時代電氣過去一年的派息比率為 35.6%，而集團上一個財年派發 0.78元人民幣的全年股息，相等於 2.67 厘的年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.60 元人民幣，相等於 2.00 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 1.47 厘為高。

時代電氣的機構投資者持股比率為42.72%，並於去年12月14日至今年5月14日期間的股價共錄得45.68%的升幅，期間，共錄得4.07 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的3.74 億港元，而散戶則佔當中的0.33 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上17.13%；而最低則跌至-10.55%，而到5月14日當日則為13.78%，資金動力有明顯的改善，有助整體股價回升。

時代電氣股價於去年1月曾升上最高位見45.00港元後便持續回落(見圖2)，並在向下跌穿各移動平均線支持後，持續下跌至最低位見18.10港元後，在9天RSI出現牛背馳走勢後，股價終於見底回升，並在2月成功升破20天線及50天線阻力，拉動20天線突破50天線後，形成黃金交叉後，股價正式轉入上升走勢，股價經過持續反彈，已成功收復各移動平均線，並向上升破整個跌浪總跌幅的38.2%反彈目標。在9天RSI成功升至70以上水平後，股價有望進一步反彈至整個跌浪總跌幅的61.8%反彈目標，投資者可以在32.00港元水平買入，上望35.00港元，股價宜守在20天線水平之上，失守先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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