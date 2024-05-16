思捷環球7間德國附屬公司　向法院申資產啟動自我管理程序

思捷環球﹙0330)公佈，於5月15日在德國杜塞爾多夫法院申請對七間德國附屬公司的資產啟動自我管理程序(「自我管理」)，以為公司提供了必要的靈活性及敏捷性以有效地實行持續進行的轉型計劃，有利公司的長遠可持續發展。

思捷指出，自我管理的主要優勢包括，允許各附屬公司管理層繼續進行日常業務經營。該連續性將極大有助於保持業務價值及保障就業;允許各附屬公司管理層與利益相關方保持直接溝通。此等透明公開的對話可協助建立信任、促進磋商及改善獲得重組支持的前景；以及為附屬公司提供更大的靈活性以磋商並實行符合有關附屬公司具體需要及情況的必要重組措施，從而得出更具創意的解決方案及獲得更好的潛在結果。

思捷續指，受國際衝突、歐洲相關通脹、大宗商品和能源價格上漲，以及歐洲消費者購買力下降所影響，有關附屬公司表現受到重挫，抵消了附屬公司於2020年取消財產保護程序兩年來的積極發展，且由於歷史遺留下來的過高經營成本導致的負擔，例如以高昂租金長期租賃規模不合適的門店、機構臃腫導致的過高勞動力成本，以及產能過剩物流設施的相關維持費用，導致公司無法迅速走出當前困境。上述存在逾十年的長久歷史問題更加劇了有關嚴峻的環境。儘管這些系統性問題與國際衝突幾乎影響整個經濟體，但實體時尚零售商遭受了消費者行為轉弱所導致的相關銷售額大幅下滑的嚴重衝擊。服裝和紡織品零售業的銷售於2024年第一季年按年下降8.5%，並自2023年以來，德國至少有153間公司申請破產。針對上述原因，公司著手對其附屬公司進行全面轉型，並制定了自我管理策略，藉此重組公司於歐洲的財務及業務。