恒指收升177點、成交近1800億　阿里飆7.5%省鏡　內房股再起哄

市場料美國聯儲局今年稍後減息，美股三大指數隔晚再破頂，道指一度揚升逾百點，並歷史性衝破4萬點大關。不過，高位遭遇沽壓，三大指數盤中好淡爭持，收市轉跌。



【16:30】內房強勢

港股持續強勢，恒指升177點或0.91%，收報19553點；國指升63點或0.92%，收報6934點；科指升40點或0.99%，報4112點。成交額達1793億元。

中央出招救市，內房相關板塊呈強，龍湖升10.9%、碧服升9.8%、中海外﹙0688﹚升4.4%，另外中國平安升5.7%。

科技股中，阿里升7.5%，百度升2.3%，騰訊升0.3%，美團倒跌，挫0.47%。

另一邊廂，信義光能挫8%，為表現最差藍籌股，而理想及藥明生物亦挫逾3%。

【14:35】恒指升逾百點

港股升逾百點。恒指現報19493點，升116點或0.6%；國指報6910點，升39點或0.57%；科指報4096點，升24點或0.6%。大市成交額1286億元。

阿里巴巴﹙9988﹚升6.8%至85.15元，為最強藍籌股。另外，網易﹙9999﹚及百度﹙9888﹚亦分別升3%及2.4%。

中央再出招支持房市，龍湖﹙0960﹚升6.2%、碧服﹙6098﹚升3.4%。

【13：15】恒指升81點

恒生指數午後升81點，報19458點。科指升0.53%，報4093點。

阿里巴巴（9988）升逾7%，報85.35元；騰訊（0700）升0.56%，百度（9888）升逾2%。

內房股續向好，龍湖（0960）升近8%，融創（1516）升近7%，雅居樂（3383）升逾17%。

滙豐 （0005） 逆市跌3%，報67.95元，有報道指平保擬削滙豐持倉。

【12：00】恒指半日升56點

恒生指數半日升56點，報19433點，成交910.3億元。科指升0.7%，報4099點。

阿里巴巴 （9988） 升近7%，滙豐 （0005） 逆市跌3%，內房股造好，融創中國（1918）升近一成。

恒大汽車 （0708） 中途停牌，停牌前報0.38元，升53%，成交6812萬元。

【09：58】恒指升181點

恒指升181點，開報19557點。科指升2.02%，報4154點。

阿里巴巴（9988）升近7%，報85.15元，成交額約29億元。

滙豐 （0005） 逆市跌逾2%，報68.5元，有報道指平保擬削滙豐持倉。

【09：20】恒指高開148點

恒指高開148點，開報19525點，成交47.3億元，科指升1.6%，報4135點。

阿里巴巴（9988）升近7%，報85元；騰訊（0700）升近1%，美團（3690）升近2%，網易（9999）升近5%，百度（9888）升逾3%