周大福奪佐丹奴管理權　8月披露新戰略　前CEO劉國權遷出公司住宅

佐丹奴國際Giordano（0709）今早（17日）舉行年度股東大會（AGM），亦是管理層爭奪戰後，首次正式會見所有股東。當中，有「股壇長毛」之稱的獨立股評人David Webb也以股東身份參與會議。不過佐丹奴非執董鄭志雯、鄭志亮，卻未有現身。



會上，David Webb向新任行政總裁Colin Melville Kennedy Currie，問及集團業務策略，Colin回應指，自己上任行政總裁6星期，已積極與各持分者見面，目前正進行全方面業務評估，，預計8月公佈中期業績時，將更新公司未來五年戰略部署。

佐丹奴主席兼行政總裁劉國權表示，在「風雨飄搖」下，集團去年業仍「比上不足，比下有餘」。（余俊亮攝）

前CEO劉國權已遷離公司住宅

另外，會上集團高層亦透露，前CEO劉國權目前已遷離公司名下的住宅，該物業目前是空置狀態，公司已請地產界專業人士，檢視該物業未來用途。

而David Webb關注，是次佐丹奴花費多少成本去罷免劉國權，管理層僅稱不會作出相關披露。不過，佐丹奴主席兼非執行董事、周大福企業CEO曾安業發言時表示，衷心感謝劉國權多年來的貢獻，帶領佐丹奴由一個香港本土的品牌，逐步發展成為一個業務遍佈30個國家的知名品牌。而他作為主要股東，周大福今後亦會繼續為Giordano，發展提供一切所需的支持。