ChatGPT推AI新模型「GPT-4o」　即時傳譯、診症瓣瓣掂？｜方保僑

OpenAI最近推出了「GPT-4o」語言模型，這是一個在自然語言處理和生成方面具有突破性功能的版本。「GPT-4o」不僅可以處理文本，更可理解和生成圖片、聲音和視頻等多種媒體格式，使其可同時分析文字和圖片，進行更複雜和豐富的內容創作，包括閱讀一本含有插圖的書籍，並對文字和圖片進行綜合解讀，甚至可以根據文本描述，生成相應的插圖。



「GPT-4o」引入了先進的強化學習技術，可根據用戶反饋，自我調整和學習，適應不同用戶的需求和偏好，這一功能顯著提升了模型的實用性和用戶體驗。此外，上下文理解方面也有所提升，「GPT-4o」能更準確地把握文本中的細微差異和潛在含義，這在法律、醫療等專業領域中具有更高的使用價值。多語言支援方面亦有所提升，其能流利地處理和生成超過50種語言的文本內容，這對於全球化應用非常重要。此外，計算效率方面亦大幅提升，運行速度更快，能耗更低，降低了運行成本並符合綠色環保趨勢。我也親自測試過「GPT-4o」，不論速度、反應、和結果都比上一代快和準確得多，而且更加人性化。

ChatGPT推AI新模型「GPT-4o」。（資料圖片）

新一代「GPT-4o」的出現，能夠優化不同行業，如教育方面，「GPT-4o」的多模態理解和生成能力令教育內容創作和展示變得更生動有趣，教師可以利用其生成豐富的教學資源，如視頻、動畫和互動課本，提升學生學習興趣和效果，更可以用於自適應學習系統，提供個性化學習建議和資源。

在醫學上，「GPT-4o」可以協助醫生進行病歷分析和診斷，提供基於大數據的治療建議。其自然語言處理能力，能夠快速篩選和分析大量醫學文獻，為臨床決策提供支援。同時可以用於健康管理應用，促進個人健康管理的智能化和個性化。

ChatGPT推AI新模型「GPT-4o」。（資料圖片）

「GPT-4o」的上下文理解和多語言支援，使其能夠在客服系統中更準確地理解和回答用戶問題，提供高效的客服服務，提升了用戶滿意度並降低了企業運營成本。「GPT-4o」的自適應學習能力也使客服系統能夠不斷進化，提供更優質的服務。此外，「GPT-4o」的生成能力在創意產業中，可以協助創作者生成故事情節或視覺效果，激發靈感。另外，更可以用於遊戲開發和虛擬現實應用，帶來沉浸式體驗。「GPT-4o」還可以應用於企業決策和營運，協助企業進行數據分析和市場預測，為企業提供科學的決策支援。更可以用於企業內部的知識管理和培訓，提升員工工作效率和專業水平。

「GPT-4o」的推出，是生成式人工智能在自然語言處理技術的一次重大突破，其多模態理解與生成能力、自適應學習能力、上下文理解、多語言支援和計算效率，在多個界別具有廣泛應用前景。相信隨著人工智能的進一步發展和應用，未來將會有更多創新和變革，促進各行各業的智能化和數碼化轉型。