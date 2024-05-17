金管局擴大數字人民幣跨境支付試點　港手機號可開戶及轉數快增值

金管局及中國人民銀行就數字人民幣跨境支付試點的合作取得進一步成果，擴大數字人民幣在香港的試點範圍，便利香港居民開立和使用數字人民幣錢包（數幣錢包），並透過「轉數快」為數幣錢包增值。

金管局指，擴大數字人民幣在香港的跨境試點，是今年初人民銀行公布的「三聯通、三便利」六項措施中的其中一項。隨着是次擴大試點範圍，用戶現在只需以香港手機號碼，便可以在香港開立並使用個人數幣錢包。數幣錢包可用於跨境支付，但不可用作個人之間的轉帳。

另外，香港用戶可透過本地17間零售銀行經「轉數快」為錢包增值，當中11間銀行支援港元即時兌換人民幣增值。

錢包餘額為最高1萬元人民幣

不過每一個的個人數幣錢包，有一定的限制。錢包餘額為最高1萬元人民幣（下同），單筆支付金額最多為2,000元，每日累計支付金額為5,000元，全年則為5萬元。

開戶方面，市民可下載官方應用程式，之後以香港手機號碼登記，目前有四間營運機構的數幣錢包可供選擇，意味每個人可開通多於一個錢包。

開戶後，可按「充錢包」，透過轉數快或綁定信用卡增值。

金管局表示，數字人民幣除了可在大灣區使用，亦可於內地其他試點地區使用。數字人民幣與內地傳統電子支付正在開展條碼互通工作，香港居民將來亦可以有更多消費選擇。

該局總裁余偉文表示：「我們很高興香港成為首個數字人民幣的跨境試點，是內地以外首個本地居民都能開立數幣錢包的地區。數字人