上海據報放寬Tesla等海外企業　將數據出口限制

外電報道上海編制一份毋須安全評估即可傳輸至海外的數據清單，指出在為期1年的試點計劃，Tesla（特斯拉）上海工廠所在的上海自貿臨港片區註冊的企業，可以將清單上的資料轉移至海外。



中國於2022年規定所有與內地營運相關的「重要」資料，在離岸傳輸時必須經過中央網信辦的安全審查，導致數據傳輸無限期延遲﹑外國公司亦感到混亂及擔憂。

隨著中國當局因應國家安全而加強對內地產生數據控制後，包括馬斯克旗下的Tesla等汽車製造高，及金融公司在內的外國公司一直在遊說內地當局允許跨境共享資訊。

報道指出上海政府在智慧網聯汽車﹑共同基金及生物醫藥3個領域編制第一批「普通數據」類別。政府文件指出有關資料傳輸的監管最少。文件顯示在為1年試點計劃中，Tesla上海工廠所在的上海自貿臨港片區註冊的企業可以將清單上的資料轉移至海外，毋須進一步安全評估。據指上海市政府於上周五（10日）與外國公司舉行有關新計劃活動，當中包括Tesla﹑福特及寶馬。

上海自由貿易試區臨港新片區管理委員會已確認相關資訊，並於17日在其官網宣布有關計劃，新公布的數據傳輸規則將立即生效。