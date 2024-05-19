衝出香港橫跨洲際　航天科技一飛沖天｜刁佬

早幾個月之前刁佬講過香港少有嘅本土航天科技公司，香港航天科技(1725)股價冇一飛沖天，反而因為董事受到越南政府通緝出現大量人士變動，轉個頭喺今年5月9日喺法庭嘅公開文件之中，見到傳訊令狀（Writ of Summons）有佢大名，被聖約翰大廈有限公司追討131.29萬元，力壓同一榜上有名，被市民追討5,600萬的李家超，唔知同我哋特首係咪同一人。估計香港航天科技都係欠聖約翰大廈租金，於是被入稟法庭追債。

其實人哋已經改咗名唔再係香港航天科技，而係衝出國際的洲際航天科技。刁佬孤陋寡聞，洲際彈道導彈就聽得多，通常導彈都係秘密地潛伏，收到指令之後轟轟烈烈地飛出去，命中目標再爆埋，估計洲際航天科技都係咁上下意思。

既然要衝出香港，個董事局又點可以只有香港人，前財經事務及庫務局局長陳家強、行政會議成員林健鋒及最近被越南政府通緝的前數碼港主席及中央政策組成員林家禮，心繫香港的蒲祿祺、滙豐銀行前主席艾爾敦等都先後完成歷史任務，相繼下台。一看之下原來呢一班有頭有面嘅知名人士都參加過團結香港基金，睇嚟呢個本土智慧嘅國際大戲已曲終人散。

金紫荊星座已經發射成功，順利升空一飛沖天，衝過大氣層之後成功進入基金運行軌跡，散貨畀指數基金、大媽及錢多人傻的富X代，係時候重新製作另一顆人造衛星，再搭過另一個衝出香港橫跨洲際嘅國際大戲。

見到新上任的董事，全部都係國際航天專家、皇室成員，近期流行家族辦公室，徇眾要求之下加入杜拜王子自然唔少得，貴為皇室成員，宗室自然開枝散葉，皇親國戚眾多。至於國際專家更加係恆河沙數，刁佬只係香港金融界嘅一個搬磚小民工，自然唔知佢哋係邊個。不過呢台國際級大戲，又點會係刁佬呢個水平可以聽。

九龍城寨咁好睇，因為城寨已經成為歷史，在回憶之中嘅過去當然十分唯美。但係一個玩爛咗嘅棚要重建，無返一啲國際級嘅美術指導又點能夠成事。到底佢嘅衛星會唔會再度燦爛地升天，抑或最後光茫已綻放，大家拭目以待。不過刁佬提醒各位，地心吸力永遠存在，如果冇實力，能夠喺高空軌跡繼續翱翔，升到幾高就跌得幾低。要搭上衛星嘅旅程大家最好有心理準備戴好降落傘以保自己安全，萬一升空後喺高空軌跡無法落地，面對宇宙洪荒孤獨終老仲慘過困𨋢。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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