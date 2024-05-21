新地與23家銀行簽230億元銀團貸款　據報息率為H+0.85厘

新地（0016）與23家内地、國際及本地金融機構簽訂一筆230億元的5年期銀團貸款協議。銀行界對是次貸款反應熱烈，超額認購近5倍，遠超預期。



新地主席兼董事總經理郭炳聯表示：「銀行界反應踴躍，顯示他們對新地及香港的未來非常有信心。新地計劃將部分款項用作債項再融資，其餘則作日常營運資金，這做法貫徹集團審慎的財務管理原則。」

他指出，新地致力發展優質及綠色物業， 擁有優質和具信譽的 品牌，深受租戶、購物者、物業買家及投資界認可。

郭炳聯表示：「面對當前的經濟環境，集團會繼續恪守審慎的財務原則，高度重視現金流管理，包括嚴格控制資本開支，並繼續推出待售住宅項目。」他强調，集團在香港的出租物業組合總樓面面積超過 3,000 萬平方呎，此外， 隨著集團位於南京的高端購物中心南京國金中心（南京 IFC）商場部分開始試業，內地出租物業組合的總樓面面積已經增加至約 2,000 萬平方呎。集團 2023/24 財政年度的預計凈租金收入將超過 192 億港元。

展望未來，郭炳聯指出，隨著數個大型項目陸續落成，將有助集團進一步擴展。其中一個焦點是高鐵西九龍總站上蓋的大型發展項目，該項目的寫字樓部分將命名為 International Gateway Centre （IGC），瑞銀集團將租用其中一座作為其亞太區總部。集團與瑞銀於今年 3 月共同慶祝該座大樓順利平頂。

此外，集團亦正在發展位於西九文化區的藝術廣場大樓項目。該兩個項目將與新地旗下的環球貿易廣場（ICC）及兩間豪華酒店共同組成獨特的商業建築群，提供約 570 萬平方呎優質甲級寫字樓樓面。上海ITC最後一期將於2025年竣工。這些新項目將在未來2至3年進一步强化新地的經常性收入基礎。

在物業發展方面，新地致力發展優質物業，著力加快資產周轉。隨著今年 2月全面「撤辣」，香港樓市逐漸復甦，市場對集團最近推售位於啟德跑道區的「天璽．海」、元朗「The YOHO Hub II」及中半山帝景園反應理想。未來，新地將繼續於新住宅項目準備就緒後迅速推出市場，同時也會推售已落成的待售住宅單位和部分非核心物業，以確保充裕的現金流。

其後據《IFR》報道新地最新簽定的銀團貸款息率為本港同業拆息（HIBOR）加0.85厘，連同費用約為90多基點。

新地在2019年籌組一筆於今年3月到期的200億元銀團貸款，息率為H加0.75厘，最高承銷級別連同費用為0.85厘。