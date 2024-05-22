美股｜道指收市升66點　納指標指再破頂　Nvidia股價創新高

聯儲局官員重申需更多時間才會減息，市場在人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia公布季績前態度謹慎，美股周二（5月21日）小幅走高，道指收市升66點，標指和納指再創歷史新高。Nvidia公布季績前股價創新高，Tesla股價飆6.66%。



道指收市報39,872.99點，升66.22點或0.17%；納指報16,832.62點，升37.75點或0.22%；標普500指數收報5,321.41點，升13.28點或0.25%。

Tesla股價飆6.66% IBM升逾2%

Nvidia在周三公布季度收益前，股價微升0.64%，收市以每股953.86美元再創新高。晶片製造商美光科技（Micron Technology）上調全年資本支出預期後，股價下跌1.16%。另外，Tesla股價急飆6.66%。

微軟（Microsoft）前一日發布具AI功能的新個人電腦系列後，周二股價漲0.87%。

IBM計劃將一系列人工智能模型作為開源軟體發布，並協助沙特阿拉伯以阿拉伯語訓練AI系統，股價上漲2.09%，為升幅最大道指成份股。

健身設備製造商Peloton Interactive股價跌16.37%，該公司正在尋求債務再融資，以在銷售額下降的情況下重新站穩腳跟。

Palo Alto Networks股價下跌3.74%，該公司第四季的營收預測令市場失望。

納斯達克中國金龍指數跌2.2%，小鵬汽車（XPEV.N）收漲5.9%，京東（JD.O）跌4%，理想汽車（LI.O）跌3.4%，阿里巴巴（BABA.N）跌2.4%。

聯儲局官員重申不急於減息

聯儲局理事Christopher Waller表示，最近的消費物價指數（CPI）予人放心訊號，顯示通脹沒有加速，但決定減息前還需要幾個月不錯的通脹數據。亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）稱，寧願等待更長的時間才減息，以確保通膨不會開始反彈，並預計第四季前不會減息。