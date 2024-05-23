美股｜道指收市跌201點　Nvidia季績前挫跌近0.5%　Tesla挫3.5%

美國聯儲局三（5月22日）公布上次的議息紀錄，顯示官員對通脹前景感到擔憂，多名官員稱必要時支持再加息，拖累美股下跌。道指一度跌300點後跌幅收窄，至收市跌201點。即將公布季績的人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia，股價曾挫1.8%，至收市收窄至下跌0.46%。



道指收市報39,671.50點，跌201.95點或0.51%；納指報16,801.54點，跌31.08點或0.18%；標普500指數收報5,307.01點，跌14.41點或0.27%。

Nvidia在周三公布季度收益前，股價至收市跌0.46%至每股949.50美元。 多隻大型股也下跌，Tesla挫3.48%。

晶片製造商Analog Devices 預測第三季營收高於預期，股價上漲10.86%。零售商Target業績疲軟，股價跌7.97%。

TJ Maxx 母公司 TJX調高年度獲利預期，股價上漲3.50%。

美國上市的拼多多控股（PDD Holdings）第一季收入高於預期，股價升1.13%。納斯達克中國金龍指數收跌1.1%，阿里巴巴(BABA.N)跌近4%，百度(BIDU.O)跌2.6%。