聯儲局議息紀要稱抗通脹工作缺乏進展　官員支持必要時再緊縮

美國聯儲局公布5月初議息會議紀要，表示抗通脹的工作缺乏進展，對推進減息行動未有足夠信心，眾多決策官員認為，在必要時願意支持進一步實施貨幣政策緊縮。



紀要指出一系列數據顯示，從今年開始，通脹較官員們預期的更頑固，在對通脹獲得進一步信心方面，所需時間超過聯邦公開市場委員會（FOMC）原來的想像，利率政策限制性的程度面臨「眾多」不確定性。同時，眾多官員提及，存在金融條件太過寬鬆的風險，數名官員談及私人信貸市場快速增長的問題。

聯儲局在該次會議後的決策聲明中宣布繼續按兵不動，6月放慢量化緊縮（QT）的節奏，美債按月減持的上限放緩至250億美元，按揭抵押證券（MBS）按月減持的上限則維持在350億美元不變。

聯儲局主席鮑威爾在該次會議後的例行記者會上稱，就減息問題而言，獲得信心將比原來所預計的更加漫長，不知道聯儲局何時才能抵達減息的信心程度；FOMC下一步行動不太可能是加息；短期通脹預期已經上升，勞動力需求仍然強勁，但相較於新冠疫情以來的高峰已經降溫。

聯儲局將於6月11日至12日舉行下一輪FOMC議息會議，屆時將發布包含利率預測點陣圖的經濟預期摘要（SEP）。