內銀減薪潮　銀行員工月薪扣五險一金等僅餘千元　呢項福利都被削

內地經濟復蘇動力不足，傳出銀行等金融機構向員工減薪。據內地傳媒報道，內地銀行管理層平均減薪13%，其中平安銀行的高級管理層減薪幅度更高達40%。



據《第一財經》在今年4月引述數據報道，銀行管理層平均減薪13%，招行及民生高級管理層平均減薪逾30%，重慶銀行﹑郵儲銀行﹑工商銀行﹑光大銀行的高級管理層亦減薪逾1成。

中下層員工薪酬亦受影響。據《澎湃新聞》報道，一名在內地西部某地方銀行工作了12年的客戶經理指出，在今年5月中收到當月人工，「底薪加績效再扣除五險一金，到手不足1,000元（人民幣‧下同），上月個月則為2,000元」。此前該名員工可以獲取過萬元。

報道指出其薪資減少最明顯部份是每月績效獎勵，其負責為負責存款及零售業務，今年助銀行吸納存款獲得的提成較原來大減。

該名員工又指出以往習慣搭乘的士，如今改為搭巴士，因為銀行削減了膳食補貼等福利。同時又預期未來薪酬或會進一步下調，可是金融業工作屬穩定及體面，所以大多數員工不願辭職。

內地傳媒指出平安銀行高層薪酬大減40%。（視覺中國）

內銀員工遭「反向討薪」

除了減薪外，內地銀行亦向員工「反向討薪」。截至今年3月底至少有7家銀行在年中披露績效薪酬追索扣回情況。去年招行向4,415名員工執行該計劃，總金額為4,329萬元，相當於平均每名員工遭扣回9,805元。