李澤鉅指長江生命科技去年業績受利率因素影響

長江生命科技（0775）主席李澤鉅今日出席股東會時指出，公司位於澳洲的葡萄園組合收入並非來自釀酒及賣酒，又指出葡萄園均由酒商或種植園長期承租，為公司帶來穩定現金流。在去年與現有租戶簽定6份租約，延長投資組合的加權平均租賃期限，進一步鞏固現金流。



他又指出去年公司溢利下降，主要是受到財務成本增加1.59億元影響，相關成本遠超扣息﹑稅前溢利增長，又指出若利率維持在2022年水平，去年股東應佔溢利為1.8億元，按年增加37%。他強調溢利下降是受到利息因素影響，在營運層面溢利是有增長。

被問及通脹對保健產品業務影響時，總裁甘慶林指出產品會受到通脹及市場價格等市場環境影響。在過去一段時間公司同事相當努力，又指出在去年有關業務業績增長增長8%。

另一方面，公司於2022年開始與一家專門以人工智能(「AI」)及自動化驅動藥物研發的科技公司合作。被問及目前在癌症疫苗研發方面有何進展時，副總裁及行政總監余英才指出，長江生命科技與晶泰科技結合各自優勢，雙方致力開發先進的癌症疫苗研發平台，並發揮 AI （人工智能）在藥物研發的應用潛力，以提升新癌症疫苗的發現及發展進程。

余英才又表示幾種先進的AI演算法已經成功開發，並用於設計首批潛在的胜肽癌症疫苗，目前正在透過體外和體內實驗進行篩選，以驗證其免疫原性和抗腫瘤效能方面的表現。