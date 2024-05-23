李澤鉅稱貨櫃碼頭排名下跌屬不爭事實　是否改土地用途由政府決定

本港貨櫃碼頭吞吐量近年持續下跌。長和（0001）主席李澤鉅今日（23日）出席股東會時指出，本港貨櫃碼頭吞吐量持續下跌屬不爭事實，會否改變土地用途已超出公司決策範圍，適宜由政府決定，公司會保持與政府同溝通。



葵涌貨櫃碼頭4月時的情況。（香港01攝）

談及公司整體業務發展時，李澤鉅指出公司業務遍布全球，地域多元化，當中歐亞零售業務去年增長已超出疫情前，基建業務亦錄得穩健增長，更在去年錄得破紀錄的營運現金流。港口業務亦多元化及平衡發展，並已在高發展潛力的埃及﹑沙特阿拉伯﹑墨西哥及巴基斯坦市場。電訊業務方面則正進行創造價值的交易，在過去數年已帶來顯著協同效應。他明言對公司核心業務前景感到信心。

對於港人北上消費，李澤鉅指出香港消費模式已轉變，為香港零售部門帶來挑戰並積極應對，同時已調整產品組合。其中超市會採購更多內地產品，令市民毋須長途跋涉。他亦指出屈臣氏已推進O+O策略，亦已見成效，O+O客戶群消費或門市消費者多出3倍。

強調投資時著重回報及項目質素

被問及長和近年多在英國進行投資時，李澤鉅指出公司是全球化及國際化企業，在全球50多個國家有業務，並覆蓋不同行業。他又指出香港作為國際金融中心，若更多國際企業及家族辦公室來港，讓香港國際金融中心地位更穩固；又指出公司責任是為股東爭取回報，會著重項目質素及穩定性，而非選擇投資地區。若有回報便會繼續在中﹑港投資。