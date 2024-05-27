金管局余偉文率代表團訪馬來西亞　冀加強雙邊金融合作

金管局代表團結束為期三天的馬來西亞吉隆坡訪問。此次出訪旨在加強馬來西亞和香港的金融合作。

金管局總裁余偉文率領代表團與馬來西亞中央銀行（馬來西亞央行）舉行雙邊會議，重點涵蓋領域包括數碼金融和金融科技、綠色及可持續金融、支付系統、跨境貿易中本地貨幣的使用以及伊斯蘭金融。

金管局和馬來西亞央行的代表也出席了由香港銀行公會主辦的馬來西亞商務論壇。該論壇吸引了超過160名來自兩地的主要本地及國際銀行業機構高層代表及業內人士參與，為與會者提供了一個交流平台，就馬來西亞與香港金融合作及雙方共同關心的議題進行討論並交換意見。

代表團亦與當地商界和金融界領袖會面，探討兩地加強經濟和金融聯繫所帶來的新機遇。

余偉文表示：「香港和馬來西亞擁有共同願景，希望能促進區域經濟合作、金融科技創新和氣候轉型。香港和馬來西亞分別作為通向內地的主要門戶和東盟的領先經濟體之一具備有利的條件，共同推動整個亞洲地區更緊密的夥伴關係和可持續增長。」

此次訪問是金管局拓展和深化海外網絡的一部分。繼早前訪問泰國、沙特阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國後，金管局將繼續與中東和其他東盟國家交流，進一步鞏固提升香港作為國際金融中心的地位。