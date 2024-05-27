政府稱港4月出口按年升11.9%　輸往內地貨值增逾21%

政府統計處今日（27日）發表的對外商品貿易統計數字顯示，今年4月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升11.9%和3.7%。



繼今年3月份錄得4.7%的按年升幅後，4月份商品整體出口貨值為3,787億元，較去年同月上升11.9%。同時，繼3月份錄得5.3%的按年升幅後，4月份商品進口貨值為3,889億元，較23年同月上升3.7%。今年4月份錄得有形貿易逆差102億元，相等於商品進口貨值的2.6%。

今年4月份與去年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升15.7%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是馬來西亞（升38.4%）、泰國（升33.2%）、越南（升22.1%）、中國內地（內地）（升21.3%）和菲律賓（升16.3%）。另一方面，輸往印度（跌28.5%）和日本（跌13.5%）的整體出口貨值則錄得跌幅。

出口至亞洲升近16%

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是美國（升17.1%）。另一方面，輸往荷蘭（跌24.3%）和德國（跌21.5%）的整體出口貨值則錄得跌幅。

同期，來自部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是越南（升48.8%）、韓國（升47.9%）、新加坡（升45.1%）、馬來西亞（升11.9%）和內地（升5.7%）。另一方面，來自台灣（跌19.6%）和美國（跌12.2%）的進口貨值則錄得跌幅。

4月24日，香港曾傲踞世界第一港口，近來卻有「英雄遲暮」之歎，新近跌出全球十大吞吐量港口。不但9號北貨櫃碼頭出現大片「吉地」，且更進一步蔓延至2號碼頭。而部分碼頭的貨櫃堆叠量，亦十年前腰斬一半，只餘約3至4層。（梁鵬威攝）

4月出口至歐盟下跌

今年首4個月的商品整體出口貨值較去年同期上升11.9%。同時，商品進口貨值上升6.9%。今年首4個月錄得有形貿易逆差939億元，相等於商品進口貨值的6.1%。

政府發言人表示，今年4月商品出口貨值按年顯著增長。輸往內地及美國的出口明顯上升，輸往歐盟的出口則下跌。輸往其他主要亞洲市場的出口表現參差。

展望未來，若外部需求繼續維持，香港的出口表現應會進一步改善，儘管地緣政治緊張局勢和偏緊的金融狀況維持更久會帶來不確定性。政府會密切留意情況。