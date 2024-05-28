內房｜銀行通過審批白名單項目總值9千億人幣　惟實際投放額不高

《中國證券報》報道萬科（2202）已與招行（3968）等龍頭金融機構簽訂協議，取得200億元（人民幣‧下同）銀團貸款，目前已到帳100億元。據國家金融監督管理總局透露，目前商業銀行已按內部審批流程審批通過「白名單」項目貸款金額逾9,000億元，不過國家金融與發展實驗室特聘研究員任濤指出，實際上銀行投放金額不高，反映出「白名單」計劃作用有待提升。



報道引述多名銀行界人士指出，列入「白名單」的項目不代表銀行就會直接投放貸款，銀行需要進行風險評估，並且要控制不良貸款率。同時各方對「白名單」，項目認定標準未能統一，主體責任亦需進一步強化。

中國房協副會長指樓市已處深度調整

另一方面中國房地產協會副會長兼秘書長陳宜明指出，房地產已進入深度調整階段，唯一出路就是臥薪嚐膽，奮發圖強，蓋好房子。

陳宜明在一場交流會發表講話提到，中國房協要把服務行業、服務企業的工作落到實處，組織召開這次會議，讓參會人員能夠實在地看到房地產企業如何健康管理，看到可供借鑑的經驗。但借鑑不是盲目照搬，而是要結合自己企業的實際情況來靈活運用。

河南省住房和城鄉建設廳黨組成員、副廳長李新懷表示，河南房地產發展形勢與全國一樣，既有挑戰，也面臨着重大機遇。一方面房地產市場仍然處於調整期，市場信心尚未完全恢復。另一方面，房地產市場仍有較大的潛力和空間。從2023年房地產市場的情況來看，河南一二手房的銷售面積總量保持增長，說明住房需求沒有明顯的萎縮，同時改善型的優質項目仍然熱銷，證明好房子不愁銷量。