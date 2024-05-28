京東「618」促銷活動周五晚啟動　目標超過80個品牌銷售額過10億

京東（9618）今日啟動「618」發佈會，公司CEO許冉指，公司會在價格產品服務等多層面較勁，提供多快好省的服務。活動將於5月31日晚8點開啟，推出百億補貼、「2元包郵」等活動，整體活動週期將縮短。



許冉披露稱，京東百億補貼累計用戶數過億，採銷直播屢獲上億人次觀看，平台第三方商家商品SKU數量增長超100%。目前公司已投入1300億元人幣（下同），用於技術研發，此外其稱下沉市場更活躍，農村地區成交額大幅上漲。

今年京東「618」目標為，希望超15萬個中小商家銷售增長超50%。（直播截圖）

目標逾15萬個中小商家銷售增長超50%

今年京東「618」目標為，希望逾15萬個中小商家銷售可增長超過50%，銷售過百萬商家數量按年增長超100%，超過80個品牌銷售額過10億元。公司形容自身為「消費品以舊換新的排頭兵」。

公司指，除卻百億補貼、平台可疊加每200元減20元，且有「2元包郵」等活動，還有機會獲得優惠券。期間還會提供免費AI數字人直播，力圖降本增效。

而此前京東發行17.5億美元的可換股優先票據，並保持向初始買方授出最多2.5億美元票據的選擇權，票據年利率0.25厘，股價曾連挫數日，今（28日）全日收挫0.4%，報118.3港元，全日成交額8.4億港元。