港交所CEO陳翊庭稱現有逾百間申請上市　港股反彈卻難宣告勝利

內地上月公布「國九條」及5項加強與香港合作措施，當中提及支持內地龍頭企業來港上市。港交所（0388）行政總裁陳翊庭出席瑞銀亞洲投資論壇時指出，措施公布其電話便響過不停，並獲接對方香港在新股上市方面有服務的查詢，港交所亦把握機會推廣在協助新經濟企業集資的優勢。



她又指出年初至今香港只有20隻新股上市，普遍規模較小，惟目前港交所手頭上有逾百間企業申請上市。期望當息口下調及投資氣氛改善，有利不錯的交易掛牌。她進一步指出在息口高企﹑疫情不便跨國發展，促使不少區域性交易所在新股集資排名上升。不過當有關企業持續發展，需要更深市場時，香港便可以發揮有關角色。

談及近期港股反彈時，陳翊庭認為市場氣氛改善，惟宣告港股勝利屬太早。她又指出低估值﹑監管支持及新興投資主題等三大因素有利港股發展，預料隨著投資興趣恢復，今年香港可以有不錯的新股掛牌。

她亦指出估值吸引促使港股反彈外，內地長期增長機遇及外資對內地股市作出明顯低配，亦成為港股反彈動力。目前外資在A股市場佔比約5%，遠低於外資在美股市場及日股市場比例。可是從今年2月起，滬深港通北向連續3個月錄得資金淨流入，反映出資金重新入市。同時內地投資者在樓市轉弱，及內地息口低廉情況下，吸引有關投資者來港投資，因此南向交易資金流亦明顯增加。

此外陳翊庭續稱，內地提倡「新質生產力」和綠色轉型成為新興投資主題，港交所已為人工智能、雲計算、量子運算等新興高科技企業專設上市規則，便利這些企業集資。她亦不認同中國電動車和太陽能「產能過剩」，因各國設立碳中和目標後，能提供廉價和優質產品的中國應是吸引的選項之一。