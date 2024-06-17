網絡安全｜剖析中小企防禦痛點　兩大技術助企業築防火牆

本港企業近期頻頻發生資料外洩事故，惹來廣泛關注。據生產力局《香港企業網絡保安準備指數及私隱認知度》調查報告，香港企業的網絡保安準備指數整體呈下降的趨勢，由2022年的53.3點分（最高100點）下降至2023年的47.0點，創5年最大跌幅。當中中小企指數跌7.1點至43.6點，跌幅最大。



越來越多中小企將其業務數碼化，隨之而來的是網絡威脅不斷升級。面對日新月異的網絡攻擊，HGC環電集團商業市場副總裁陳舜強Alex剖析中小企面臨資金短缺、人手及技術不足三大痛點。他表示使用雲端技術防火牆能自動化企業的安全防護，並配置人工智能（AI）防火牆更有效地篩選和管理網絡流量，從而提早預防網路攻擊。「雖然做咗數碼轉型，但唔好忘記，Cyber Security﹙網絡安全﹚好緊要！」

HGC環電集團商業市場副總裁陳舜強Alex指出中小企面臨資金短缺、人手及技術不足三大痛點。（受訪者提供）

釣魚攻擊佔八成 雲端技術減管理複雜性

講起雲端技術，不外乎「由地上天」，相較傳統防火牆，Alex指出，雲端防火牆能夠簡化系統的管理和安裝程序來應對網絡威脅，並且能即時地滿足企業不斷變化的需求。「HGC商業安全寬頻（Secured Broadband）已經融合咗Check Point 雲端技術『幻化』成防火牆，兩者產生網路流量對接就會即時產生保護和過濾作用，不需要購買額外硬體設備。」

Alex坦言該解決方案投入成本較高，不過考慮到該解決方案主力支援中小企，因此採用數百元月費模式收費。「如果要做一個好全面方案要洗六至七位數，依家就幾百蚊可以做到。」

據市場統計，現時逾八成機構有建置防火牆系統，惟企業受網絡攻擊頻率並沒有因而減少。Alex指出，商業安全寬頻在短短一年間已抵擋逾百萬宗網絡安全攻擊，且每月呈兩位數字增長。當中有三大主流攻擊，釣魚攻擊最多，佔80%，餘下為惡意勒索軟件及殭屍網絡，分別佔16%-18%及1%-2%。

相較傳統防火牆，雲端防火牆能夠簡化系統的管理和安裝程序來應對網絡威脅，並能即時地滿足企業不斷變化的需求。（受訪者提供）

IT人手續渴市 「呢個痛點都幾痛下」

與此同時，中小企業亦面臨資訊（IT）人員不足現象。Alex指出普遍中小企客戶為因缺乏IT人員而未有定期更新網絡防護軟件和硬件設備。他分享，曾經有一家規模約20名員工，從事工程的公司在過去花費六位數安裝防火牆，惟設備一直無人更新和打理，裝置早已失效卻無人知曉。「就算用六位數買設備，到最終可以冇人跟進。不過呢幾年係好難請到IT人，呢個痛點都幾痛下。」

另邊廂，Alex觀察到在過去六個月網絡攻擊傾向從診所、牙醫等醫療保健行業著手。他解釋，由於該類機構存有大量客人資料，有利駭客盜取資料將其變賣金錢，甚至威脅公司付贖金，而大部分已支付贖金的受害機構仍有機會被再次勒索攻擊。

Check Point 香港及澳門渠道銷售主管劉恩峻直言，人工智能（AI）無可置疑是網絡攻擊的大趨勢。(受訪者提供）

Check Point每日分析超過20億個電郵、網站及檔案，以助企業提早對網絡威脅進行防堵。（受訪者提供）

AI融入資訊安全 防威脅於未然

人工智能（AI）近年無論在個人需求或公司應用層面均得到廣泛的應用，提到網安趨勢，Check Point香港及澳門渠道銷售主管劉恩峻Stephen直言，AI無可置疑是網絡攻擊的大趨勢，因此Check Point亦積極投放大量資源於AI範疇，以應對新形勢，Stephen指公司已內建50多種AI引擎和機器學習技術來識別和阻止新興威脅。

事實上，AI早於數十年前已出現，一直應用在生活各個層面。同樣Check Point在多年前已經將AI技術應用在安全解決方案。當中ThreatCloud AI結合50 多種技術檢測和消除新型威脅，通過其中的深度學習引擎，能夠更即時分析網頁內容，並强化其防御效能，從而更有效率地識別未知的釣魚網站。Stephen分享，Check Point最近推出Infinity AI Copilot，利用生成式AI提升網絡威脅管理、分析，以及事件的解決的能力。 針對生成式AI的應用，當中更有AI Guard為客戶監控風險及防止數據外洩。

此外，Check Point每日分析超過20億個電郵、網站及檔案、瀏覽器及檔案，足以幫助企業提早對網絡威脅進行防堵，做到防範於未然的效果。去年九月本港有網店廣告聲稱賣狗肉，誘裝App盜帳戶涉款 136 萬港元。Alex指出在是次事件中公司成功為客戶阻擋損失。「喺大家未知個App係假的時候，我地已經預先幫客人防禦咗，當中都係AI Engine（引擎）功效。」Stephen透露，公司現時亦有大量資源研發Web3.0（第三代互聯網）安全方案，並預料相關方案能在今年年尾前推出。