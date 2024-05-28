富途首季經調整利潤按季升18%　註册用戶逼近2300萬

富途控股公布，按非美國通用會計準則(Non-GAAP)，截至今年3月底止第一季度，淨利潤11.21億元，按季增長18%。

期內，總營收25.93億元，按季增長9.2%。按業務分類，2024年首季交易佣金及手續費收入為10.82億元，按季增長19.7%，利息收入為13.54億元，按季增長1.7%，其他收入（包括財富管理、企業服務業務等）為1.56億元，按季增長13.8%。

截至第一季度末，富途牛牛和moomoo 應用程式註册用戶數達到2,248萬，按年增長12.3%；開戶客戶數達到381萬，按年增長15.4%；有資産客戶總數擴張至188.7萬，按年增長23.5%。一季度淨增有資産客戶數17.7萬，按年增長330.8%，期內已完成2024年全年獲客目標超過50%，於香港和新加坡市場更錄得新增有資產客戶雙位數百分比的強勁增長 。

富途控股創始人、董事長、首席執行官及技術委員會主席李華表示，隨美股持續走強，港股逐漸回穩，帶動整體投資氣氛及活躍交易。基於多年深耕香港的客戶積累，近期牛市初現的訊號預計將帶動本地市場的客戶資產和客戶質量提升，為公司注入新的增長動力。