美元強削性價比　Klook籲港旅遊業思考出路　勿走低價購物團模式

港人北上消費及外遊持續，旅遊平台Klook聯合創始人兼行政總裁林照圍表示，香港旅遊業正面臨挑戰，Klook 數據顯示，在香港的人均預定金額，較新冠疫情前更高，但主要由於通脹，及港元跟隨美元強勢所致，加上各項成本包括租金及人力等持續高企，性價比比不上中國內地及日本等其他地區。故此，香港不想思考如何提升其吸引力，需要提升其獨特性，令旅客可感受到其他地方所不能體驗到的文化。



Klook 數據顯示，港府舉辦的盛事非本地遊客佔比最多可達40至50%，但少則也可以少至10至20%。（吳美松攝)

盛事經濟方向正確

對於港府希望透過舉辦大型盛事來吸引遊客帶動經濟，林照圍認為方向正確，但可以探討如何落實。大型盛事吸引的可能多為商務客，令高端行業受惠，並不能令整個城市發光發亮，仍需要去吸引大眾市場客戶。

Klook 數據顯示，港府舉辦的盛事非本地遊客佔比最多可達40至50%，但少則也可以少至10至20%。以近日的多啦A夢活動為例，由於門票有限，吸引的主要是本地客。而令人關注的是，訪港的中國內地客中，更多為來自於二三線城市，一線城市遊客的更傾向去日本，因為日本性價比較高。

林照圍擔憂香港會重回十多年前的老路，即低價購物團帶遊客去珠寶店等消費的模式。﹙黃浩謙攝﹚

建議可吸引更多東南亞等海外遊客

林照圍表示，新冠疫情後，整體環球旅遊業消費模式也有所轉變為，以往更多由旅遊書或者網路搜尋帶動旅遊目的地及旅遊活動內容，轉變為目前更多由社交網路去帶動。同時，也多了由大型盛事帶動的旅遊業，而貨幣匯率也是重要影響因素之一。

他表示，很擔憂香港會重回十多年前的老路，即低價購物團帶遊客去珠寶店等消費的模式，賺人頭其實很容易多開幾個自由行城市，但消費力成疑。從海外遊客角度來看，其實香港對於韓國、東南亞及菲律賓等遊客，具備吸引力，包括地理位置較為便捷及屬於國際化城市。故此，香港在吸引遊客策略方面，可以更有特色並且多元化。

他指出，受到日圓貶值及退稅優惠等因素影響，往年在本港海港城名牌店出現的排隊人潮，目前在日本重現。而日本不同城市，也成功吸引來自不同國家的遊客，例如目前東京及大阪吸引了內地客到訪，而港台及新加坡客更多會前往日本二三線城市，同時沖繩目前主要是台灣客前往。