聯想向沙特主權財富基金發20億美元零息CB　今早低開1.5%

再有上市公司發行可換股債券集資。聯想（0992）公告指與Alat（沙特阿拉伯王國的主權財富基金Public Investment Fund的全資附屬公司）訂立戰略合作框架協議，向對方發行20億美元的零息可換股債券。此外，還將發行11.5億份3年期認股權證。



聯想今日低開1.5%，報11.6元。



CB初步換股價10.42元 較昨日收市折讓11.8%

公告指，所得款項淨額將用於償還公司現有債務以及補充運營資金及一般企業用途。可換股債券為免息並將在發行後3年到期。

假設可換股債券按每股股份10.42元的初步換股價獲悉數轉換，可換股債券將可轉換公司於公告日期的已發行股數約12.09%，及透過發行轉換股份而擴大的已發行股數約10.78%。初步換股價較昨日11.82元的收市價，折讓11.8%。

協議續指，與Alat的合作將增強本公司的全球影響力和生產佈局，目前已在全球擁有 30 多個製造基地，透過在利雅得設立新的MEA地區地區總部，並在沙特阿拉伯王國設立新的生產設施，從而在多方面達到更深入的地域多元化，能夠更好地為該地區內的客戶提供服務。

聯想將向沙特主權財富基金附屬公司 發行20億美元零息可換股債。（資料圖片）

另發行11.5億份3年期認股權證

此外，公司董事會續披露，已批准建議發行認股權證，以發行價每份認股權證1.43元發行11.5億份認股權證。認股權證的初始行使價為12.31元，並可在發生任何慣常調整事件時進行調整，假設認股權證隨附的認購權在初始行使價（可作調整）獲全數行使，將導致發行佔公司於公告日期已發行股份總數約9.3 %；及全數行使認股權證後已發行股份總數約8.5%。

董事會認為，三年期的認股權證發行乃本集團籌集額外資金以支持未來增長的良機，並沒有即時攤薄作用，同時可擴闊資本基礎，認股權證不計息，及建議發行認股權證概無對現有股東的股權產生任何即時攤薄作用。