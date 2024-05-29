陳茂波訪5家三藩市香港初創企業　稱港可連繫大灣區及三藩市灣區

正在美國三藩市進行訪問的財政司司長陳茂波，於社交網站內發文，指出於當地時間28日早上，探訪了五家來自香港科學園、正在當地培訓和開拓市場的本港初創企業，並與負責人交流、了解他們的發展情況，並為他們打氣。



他指出五間初創分別從事可降解材料、新建築物料、網上市場推廣、人工智能檢測、智能機械人等業務。它們的創辦人對綠色未來、智慧城市、電子商貿和人工智能都抱有願景和充滿熱情，不斷探索創新的科技解決方案。

幾位創業者都敢想敢試，意念創新、善用科技克服堵點、痛點，有些還已經創業多次。這次他們來到三藩市灣區，正是粵港澳大灣區與三藩市灣區相互合作的良好示範。兩個灣區的創科能力超卓，應用場境和發展空間廣闊，香港絕對能夠擔當超級聯繫人的角色，成為匯聚兩個灣區人才、資金和技術、聯通兩個市場的理想橋樑和平台，為大家開創更大商機。

他又指出亦借此機會與矽谷一所初創加速器公司Plug and Play創辦人Rahim Amidi會面。Plug and Play 在全球多地設有分部，為初創企業提供辦公場所、培訓、風投資金配對等服務，並挑選有潛力的初創自行投資。這次接受培訓的五間香港初創正是由其提供支援。我在會面中對其計劃來港設立創新中心表示歡迎，並鼓勵他們與更多本港的初創和創科機構合作，為香港的創科生態圈增添更多活力。