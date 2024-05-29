華僑銀行料港P息年內將隨美息下調1次　定存息會保持競爭力

華僑銀行環球個人銀行銀行總裁郭斯強表示，預計美國聯儲局最快今年7月進行首次減息，幅度料為25點子，整個下半年共減息3次累積75點子。香港息口包括港元拆息（Hibor）、最優惠利率（P)及定存息均將跟隨向下，但料如以往會有滯後，當中P預計下半年會下調1次25點子，料將有助改善樓市氣氛。港府早前撤辣令需求得以釋放，料整體樓市也應已見底。



P預計下半年會下調1次25點子

定存息方面，華僑銀行一向較為進取。郭斯強表示，對於下半年定存息策略，定存是吸引新客戶開戶的策略之一，故會繼續保持競爭力。去年在高定存息吸引下，香港高端客戶數目按年增47%，AUM升近30%，今年以來仍能保持雙位數增長趨勢，預計今年全年兩者均能保持雙位數增長。去年計劃將客戶關係經理數目至2025年能夠翻一番，目前預計明年初便能夠達標。

華僑銀行集團行政總裁黃碧娟表示，若果息口不會太快回落，會有銀行利息差保持，對於利息收入會有好的預期。若果息口維持高位太長時間，定存息也高企，會減低貸款及投資需求，影響非利息收入，增加企業融資成本，對於整體經濟也會有所打擊。若果利息延遲下調或者減幅輕微，希望有利銀行業務。

財富管理業務方面，郭斯強表示，由於市場預計美國將於今年內啟動減息，客戶已開始尋覓定存以往的其他投資選擇，包括透過債券及保險產品來鎖定高息回報。於此同時，美股表現不錯，近期中港股市也有所回升，也有資金投入當中。