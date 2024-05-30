ESG｜置地94%亞洲租賃物業獲綠色建築評級　減排量較基準減29%

置地公司公佈2023年可持續發展報告。與2019年的基準相比，集團在範圍一（由機構或實體控制的活動產生的所有直接排放），以及範圍二（因企業使用能源供應商產生的電力而導致的間接排放）的溫室氣體排放量減少29%，並且超越2030年科學基礎碳減排目標（46.2%）的一半。此外，集團連續兩年成為道瓊斯可持續發展亞太指數成分企業，並位列標普全球地產業界首15%。



94%亞洲租賃物業獲綠色建築評級

置地投資者關係及企業可持續發展部主管林可立表示，隨著環保建築物需求增加，就會有更多供應商出現增其供應，長遠來看會降低成本。集團目前有94%亞洲各地的租賃物業組合取得綠色建築評級，以及79%在亞洲各地的全資擁有租賃物業取得目標評級。同時亦獲得全球業界領導者（GRESB）多元化物業發展類別，並在發展項目和常設投資兩方面獲得五星評級。

投放1.1億於社會公益項目 受惠人士逾24萬人次

置地企業社會責任部主管胡玉怡分享，至去年年底「置地公司家基金」投放近1.1億元支持多項社會公益項目，受惠人數超過24萬人次。與「置地公司家基金」合作的非牟利機構夥伴，由最初成立的3間大幅增至現時超過100間。其目的為促進中港內地，以及南亞地區的社會共融，並提高青年上游能力。