阿里巴巴完成發行可換股債券　年期7年　年息0.5厘

阿里巴巴（9988）宣布完成發行可轉換優先票據。公司指出已完成發行總額50億美元﹑於2031年到期可換股債券，年利率為0.5厘，發行額是包括初始購買者充分行使額外購買最多5億美元本金總額的票據之權利。

公司又指出已行使額外出售票據募集6,350萬元，予1位或多位選擇權方訂立額外限價看漲交易。



公司指出票據將於2031年6月1日到期，除非在該日期前根據其條款提前贖回、購回或轉換。票據按0.50厘的年利率計算利息，利息自2024年12月1日起，於每年的6月1日和12月1日後行支付。持有人可在緊接到期日前的第三個預定交易日營業結束前隨時依其選擇將其全部或任何部分的票據進行轉換，但轉換票據的相關本金金額應為1,000美元的整數倍。轉換後，公司將有權選擇支付或交付現金、美國存託股份或現金和美國存託股份的組合（視情形而定）。

公司又指出持有人亦可選擇收取普通股，以代替轉換後應交付的任何美國存託股份。 票據的初始轉換率為每1,000美元本金額的票據轉換為9.5202股美國存託股份，相當於初始轉換價格為每股美國存託股份約105.04美元。初始轉換價格代表著相對於2024年5月23日每股美國存託股份於紐約交易所的最後成交價格（即80.80美元）約30%的溢價。根據初始轉換率及受限於若干調整，如票據獲充分轉換，公司可發行最多代表本公司於2024年5月23日已發行及流通的現有普通股約1.97%的普通股（包括以美國存託股份形式）。轉換率在某些情形下應進行調整，但不得因任何應計且未付利息而進行任何調整。