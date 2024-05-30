滙豐擬增聘人才進軍中東財富管理業務　去年已聘100名銀行家

外電消息，滙豐正進軍中東財富管理領域，去年增聘了100名銀行家，並希望在未來幾個月繼續招聘擴大業務，以滿足越來越多遷往中東的富豪們需求。



目標為未來5年將客戶資產增加約60%

《彭博》報道， Aladdin Hangari去年加入滙豐銀行領導其中東和北非私人銀行業務，他表示，希望在未來幾個月在能源豐富的地區「伺機而動」地增聘銀行家，希望有助於他的部門在未來 5 年內將客戶資產增加約60%。該部門是滙豐瑞士私人銀行實體的最大貢獻者，目前管理著850億美元的客戶資產。

Hangari表示，滙豐有機會在任何地方發展，但顯然沙特將永遠是所有私人銀行的關鍵市場，因為它規模龐大，與阿聯酋、科威特和卡塔爾一樣。他指出，無論是中東對亞洲的投資，還是亞洲對中東的投資，都有很大的興趣，而滙豐希望成為這些投資流和貿易流的中介人。

彭博社報道，滙豐正進軍中東財富管理領域，去年增聘了100名銀行家，並希望在未來幾個月繼續招聘擴大業務，以滿足越來越多遷往中東的富翁需求。.（REUTERS）

兼任中東皇室主要客戶關係經理

而事實上，滙豐在中東發展方面，長期落後於瑞銀等瑞士競爭對手。Hangari 曾在瑞信工作了20年，他最近擔任該銀行卡塔爾頂級財富管理高管之一，並擔任卡塔爾皇室的主要客戶關係經理。

除了 Hangari，滙豐銀行去年還從瑞士信貸招募了其他幾名重要員工，包括將擴大該銀行在卡達、科威特和沙烏地阿拉伯等國家的覆蓋範圍的銀行家。Hangari指出，對人才的需求肯定很大，尤其是對頂尖人才的需求。而滙豐能為現有客戶做更多的事情，在吸引新客戶方面，也能做更多。