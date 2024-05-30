恒大財務造假　前核數師羅兵咸永道恐被嚴懲　罰款或逾10億人幣

中國據報考慮對普華永道（羅兵咸永道內地名稱）處創紀錄罰款！《彭博》引述消息人士指出，中國考慮對普華永道處以創紀錄的罰款，並暫停其在中國的部分業務，原因是該公司深陷於恒大巨額虛增收入這一中國最大的金融欺詐案。

知情人士表示，中國財政部可能最快本周宣布對普華永道的行政處罰決定，後者可能面臨至少10億元人民幣的罰款，這將遠超2023年中國對德勤處以的2.12億元人民幣罰款，勢將創下中國對會計事務所開出的單張罰單紀錄。

報道續指，恒大地產被指2019年和2020年兩年虛增收入逾5,600億元人民幣；中國當局據悉此前開始調查普華永道在中國恒大集團會計做法上扮演的角色。知情人士稱，財政部的行政處罰可能還包括暫停普華永道在中國大陸的部分業務，處罰決定尚未最終確定，仍存變數。

中國財政部和普華永道未立即回覆彭博尋求置評的請求。上述知情人士因未被授權對外發表評論而不願具名。

恒大地產被指2019年和2020年兩年虛增收入逾5,600億元，金額驚人。﹙資料圖片﹚

長年任恒大核數師 2023年1月辭任

普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥 )是在上海註冊，屬於普華永道全球網絡的一部分，是恆大地產2019年和2020年的審計師。普華永道擔任恒大的審計師已有十多年，直到2023年1月辭任，恒大稱是因為與審計相關的分歧。

根據官方數據，普華永道中天會計師事務所的註冊會計師有1,600多名，2022年本身業務收入達79億元人民幣，在9,000多家本土競爭對手中排名第一。但與普華永道該年503億美元的全球收入相比小巫見大巫。