中歐關係｜歐盟據報推遲向中國電動車徵收關稅決定

撰文：張偉倫
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《路透》引述消息報道，歐盟委員會將把對中國電動汽車的關稅決定推遲到6月9日歐洲議會選舉結束後。

關稅原計劃在6月5日前宣布，新的截止日期是6月10日。

歐盟委員會發言人表示日期尚未確定。

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