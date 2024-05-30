富邦加6個月及1年期定存息至4.15厘　全港最高

美國聯儲局官員重申沒有必要減息，加上臨近半年結，有銀行仍積極加定存息搶存款，但主要集中在短線定存期。不過，今日富邦銀行全線上調兩個月以上港元定存息，6個月及1年期均加至4.15厘，均為目前全港最高定存息，起存額為50萬元。



今日富邦銀行全線上調兩個月以上港元定存息，6個月及1年期均加至4.15厘，均為目前全港最高定存息。（資料圖片）

大新推3個月定存4.8厘優惠

富邦公佈，個人客戶經Fubon+手機應用程式以 合資格新資金 開立指定定期存款，即可享特優年利率，1個月港元定存息仍維持4厘，而兩個月、三個月、六個月及1年期，則全線上調0.1厘至4.15厘。

另外，大新銀行推出特選分行禮遇，即日起至2024年6月29日，全新VIP客戶於指定分行成功開立VIP理財戶口，並以全新資金10萬至50萬元開立3個月港元定期存款，可享4.8厘定存利息優惠。非特選分行開戶也有優惠，全新VIP客戶3個月定存息最新今日加至4.5厘，6個月也加至4.1厘。

大行方面，目前滙豐、恒生及渣打三大行的3個月及6個月定存息，已全線統一至3.6厘及3.5厘，渣打並有推出1年期3.1厘優惠。而中銀香港的3個月及6個月定存息，分別為3.5厘及3.4厘，為大行中最低。各大行起存額僅為1萬元。