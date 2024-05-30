格力來港推百萬獎學金　回應曾與雷軍十億賭約　稱「他也很努力」

格力電器今日（30日）來港推出「格力大灣區香港獎學金」，總額100萬港元，為期5年，旨在推動香港創新及綠色經濟發展。原定格力董事長兼總裁董明珠，會現身會見傳媒，臨時就因身體抱恙，而未有出席。



公司副總裁方祥建發言時，問及格力早在2013年，董事長董明珠曾與小米（1810）創始人雷軍打賭，格力5年內營收可勝小米，且最終獲勝，如今可有信心再有一戰？他回應稱，需看到賭約背後，格力默默提升技術和質量，注重人才培養，稱格力和小米都是中國的民族企業，都要為國家多納稅。



格力董事長兼總裁董明珠今日未如約現身。（資料圖片）

格力小米曾有「十億賭約」

早在2013年，格力董明珠與小米雷軍，曾有一場著名的「十億賭約」，雷軍稱五年內小米營業額將超過格力。如果得以實現，雷軍希望董明珠能賠償自己一元。董明珠稱如果超過願賠10億。而這場賭約最終由格力獲勝，以1981億元的總營收，超預當年營收1749億元的小米。

格力電器今推出「格力大灣區香港獎學金」。（盧翊銘攝）

格力定位民族企業 賭約背後冀為國家多納稅

格力今日未有回應，時至今日，還是否有信心持續這場賭約。不過方祥建表示，賭約只是表象，需看到賭約背後，格力致力於以消費者為導向，研發更先進的產品，且不斷提升產品質量。

方祥建表示，格力與小米都是中國的民族企業，是中國製造業的一員，都要為國家多納稅。其表示，格力去年繳納稅款176億元，為歷來最多，而小米不僅植根手機製造，也開始造車，讚雖未接觸過雷軍，但「雷軍也很努力」。

珠海格力電器股份有限公司副總裁方祥建指，格力高度關注大灣區政策。（盧翊銘攝）

未回應來港IPO打算 惟稱相信與港關係將更緊密

而近來屢傳有內地龍頭家電企業來港上市，格力就表示，會高度關注粵港澳大灣區的政策，目前在港的關注重點仍是拓展市場，服務香港消費者，相信與香港的關係會越來越緊密。