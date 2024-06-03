AI或將取代人類工作　科技不斷進化　是機遇還是挑戰？｜方保僑

Tesla CEO Elon Musk早前預言人工智能將取代人類所有工作，這驚人的言論，引發了全球的討論。隨著人工智能技術的不斷進步，許多工作崗位確實有可能被自動化系統取代，到底會為未來帶來什麼改變？



人工智能可以高速處理和分析大量數據，快速作出決策，從而大幅提升工作效率。製造業中，人工智能可以24小時不間斷地運行，不僅提升生產效率，還降低了生產成本；金融業方面，人工智能能夠迅速分析市場趨勢，幫助投資者做出更準確的投資決策。

許多單調、重複性的工作將由人工智能完成，這將釋放大量的人力資源，令人類能夠從事更具創造性和挑戰性的工作。這不僅能提升個人的職業滿足感，還能促進創新，例如在醫療領域，人工智能可以協助醫生診斷病情，令醫生有更多的時間進行研究和探索新療法。

航天等需要高精準度的行業，引入人工智能系統大幅降低錯誤率。（資料圖片）

人工智能系統在運行中，更不受情緒、疲勞等因素影響，其工作精準度和一致性絕對遠高於人類，如航天、金融交易等，需要高精準度的行業，人工智能的引入可以大幅降低錯誤率，提升安全性和可靠性。人工智能的廣泛應用將大大提升人類的生活質量，例如智能家居系統可以自動調節室內環境，自動駕駛技術可以減少交通事故，提高道路上的安全性，這些自動化技術便能夠令生活更加便捷舒適。

不過，隨著人工智能取代更多工作崗位，失業問題將成為一個嚴峻的挑戰。許多傳統行業將不復存在，尤其是那些低技能、重複性的職位，這將導致大量勞動力面臨再就業的困境，特別是年長、技能單一的工人。

此外，過度依賴人工智能技術亦可能導致人類失去基本的技能和能力，一旦系統出現故障或遭到攻擊，人類可能無法應對突發情況。例如自動駕駛技術雖然便利，但如果駕駛者長期依賴，可能會導致人類駕駛技術退化，當發生交通意外時可能無法應對。

人工智能技術應用在自動駕駛汽車。（資料圖片）

此外，人工智能的廣泛應用需要大量數據的支援，從而衍生嚴重的隱私和安全問題，如何保護個人隱私和數據安全，成為人類關注的焦點，而確保數據不被濫用或洩露，成為人工智能技術發展中的一大挑戰。另外人工智能的決策和行為如何符合倫理和道德標準，是亟待解決的問題，如在醫療行業，人工智能如何平衡治療效果和成本？在法律界，人工智能如何確保判斷的公正和公平？這些問題需要社會慎重考慮。

人工智能取代工作似乎是一個不可避免的趨勢，既帶來了機遇，也伴隨著挑戰。在享受科技創新帶來便利的同時，如何妥善應對由此衍生的社會問題，及實施有效的監管，是全球政府必須思考和解決的課題。