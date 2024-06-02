小米集團5月交付8646輛SU7汽車　今年累交15764輛

撰文：黃捷
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小米集團(1810)公布，於5月已交付8,646輛Xiaomi SU7系列汽車。

Xiaomi SU7系列今年累計交付量達15,764輛。

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