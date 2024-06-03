2024華為港澳合作夥伴大會　發布數智基礎設施新品　共商市場新機

2024華為港澳合作夥伴大會（以下簡稱「大會」）5月31日假香港嘉里酒店圓滿舉辦。大會聚焦「攜手共創數智港澳」主題，邀得逾500位行業翹楚及企業領袖，共同探討行業數智化加速轉型的創新實踐。華為在大會上發布多項服務港澳市場的數智基礎設施新品，並展示智慧園區及算力服務升級，冀以領先的技術賦能夥伴，攜手為數智化轉型提供有力支持。大會亦宣布正式成立「華為港澳合作夥伴精英俱樂部」，透過「夥伴+華為」體系打造交流平台，吸納更多精英，助力港澳地區夥伴加速邁向智能世界。



華為企業業務全球夥伴發展、商業與分銷總裁張林先生在開場致辭中對合作夥伴的長期支持和信任表示衷心感謝。他指出，「2023年華為在港澳區域市場投入成效顯著，助力夥伴、客戶和業績進一步增長。目前，企業業務全球合作夥伴已超4萬家，港澳區域有超1200家客戶選擇了華為。香港、澳門區域的數字基礎設施建設帶來大量產業創新升級機會，為了更精準、高效地滿足港澳市場的不同需求，華為堅持一個深耕，兩個擴張策略，擴張商業和分銷市場，制定差異化夥伴發展策略，深入理解行業場景，精準地把握客戶需求，致力於提供最領先、最豐富的產品、解決方案和數字化工具，並從政策、工具以及產品和方案三大方面提供升級支援，共同服務好廣大客戶的數智化轉型。展望未來，港澳企業業務期待與各行各業合作夥伴相互扶持，共創輝煌。」

華為企業業務全球夥伴發展、商業與分銷總裁張林先生致歡迎辭

華為港澳企業業務總經理王紹潼先生圍繞「把握機遇，攜手共創數智港澳」重點分享了如何透過強化「夥伴+華為」體系，助力客戶把握數智化轉型機遇。他表示，「華為始終堅持投入越大，收益越多，共同支持客戶商業成功。圍繞一個深耕兩個拓張戰略，我們聚焦37個行業解決方案，6個明星產品，透過支持港澳大客戶、商業及分銷三類市場夥伴全面能力提升，聚焦重點夥伴聯合打造高頻和創新場景的行業解決方案，加強在商業及分銷市場的平台和工具賦能，推出系列夥伴激勵計劃，包括金種子培養計劃、夥伴投入專項激勵計劃、新產品專項導入計劃等，進一步助力夥伴加速增長和協同作戰，攜手合作共贏，為港澳客戶提供高品質一致性的服務體驗。」

華為港澳企業業務總經理王紹潼致辭

全新產品，多項升級，共築新一代數智基礎設施

華為港澳ICT Marketing與解決方案副總裁畢進軍先生聚焦「引領港澳數智基礎設施，加速行業智能化」闡述華為在智能化應用創新的探索與實踐。他提到，「Wi-Fi 7正引領萬兆智能園區革新，華為Wi-Fi 7產品能夠做到3+3+3的優化，包括三倍速率提升、結合AI技術將能耗降低三成，以及針對VIP用戶實現體驗保障、關鍵應用保障以及無線網絡安全保障三方面的創新保障能力。面向港澳分銷夥伴，華為已推出32款網絡產品和12款行業感知終端，並通過HUAWEI eKit一站式數字化平台支撐分銷夥伴一站式高效運作，更好地服務中小企業數字化需求。在AI算力底座方面，華為計算產業堅持「硬件開放、軟件開源、使能夥伴、發展人才」戰略方針，與眾多合作夥伴攜手築就堅實國產算力底座，並持續助力港澳構建AI人才生態，使能科研創新。」

華為港澳ICT Marketing與解決方案副總裁畢進軍先生發言

隨後，大會發布多款2024年新品，包括華為Wi-Fi 7 AirEngine、DCS全棧解決方案、華為雲昇騰AI雲服務、數字能源室外電力模塊等，並由華為企業業務全球夥伴發展、商業與分銷總裁張林、華為企業業務全球Marketing總裁章建軍、華為數據存儲產品線副總裁樊杰、華為企業數據通信Marketing與解決方案銷售部總裁何維治、華為港澳企業業務總經理王紹潼、華為港澳雲業務總經理張澤、華為港澳數字能源業務總經理高鄒萍共同見證。

多款2024年新品於會上發布

開放合作共贏，賦能夥伴成長

華為港澳企業業務夥伴發展總監崔煜先生聚焦2024華為合作夥伴政策發表演講，他指出，「華為港澳企業業務與合作夥伴全面加深合作層次，助力港澳區合作夥伴收入進一步提升，過去一年向合作夥伴投入的激勵金額實現持續增長，激勵夥伴在客戶服務、商機報備、能力提升、聯合營銷等各個方面的付出與貢獻。秉持「以利益為紐帶，以誠信為基礎，以規則為保障」的合作價值主張，華為將持續聚焦大客戶、商業與分銷三類市場，以「為客戶創造的價值，決定夥伴的收益獲取」為導向，加強合作夥伴貢獻與投入的顯性化，加大對合作夥伴的激勵與資源支持，同心同行、共贏港澳數智未來。」

華為港澳企業業務夥伴發展總監崔煜先生分享2024華為合作夥伴政策

大會特別榮邀香港特別行政區立法會議員（科技創新界）邱達根先生致辭，他分享了特區政府近年來在創新科技領域的系列重要舉措，倡議科技創新需上、中、下游協調發展，並特別提到特區政府於去年10月推出的「產學研1+計劃」，在為上游基礎研究提供有力支持的同時，亦確保中游科研成果順利轉化，從而加速推動本地大學科研成果的落地和商品化進程。此外，邱議員亦表示，2023年是一帶一路倡議提出10週年，面向下一個10年，區塊鏈和AI等技術的發展尤為關鍵，相信香港定能在金融規範、金融資產和產品代幣化方面取得突破性的進展，做出更多重要貢獻。

香港特別行政區立法會議員（科技創新界）邱達根先生致辭

隨後，華為港澳企業業務商業舆分銷銷售總監張楊先生分享了華為新賽道數智轉型背景下的SEM（商業&分銷）市場策略，他提到，「華為面向香港商業市場提供七大高頻場景解決方案，打造131+個具有競爭力的新產品。基於夥伴激勵機制，華為還提供精準營銷，助力夥伴擴大市場覆蓋範圍。」

華為港澳企業業務商業舆分銷銷售總監張楊先生做主題分享

行業創新實踐，激發業務新增長

大會亦邀得多位合作夥伴代表發言。安永諮詢服務有限公司合夥人范建華先生受邀分享如何聚合各方力量，推動港澳地區AI產業發展。他提到，「安永與華為合作拓展並交付數字化轉型項目，包括構建零售數字化轉型藍圖、數據治理與分析、人工智能創新工作坊等多個維度，開拓億級合作空間。」明源雲集團控股有限公司合夥人、高級副總裁童繼龍亦重點分享與華為雲合作。基於華為雲盤古大模型，明源雲打造了不動產行業首個AI大模型，通過AI+業務專注力、AI+數據洞察力、AI+內容創作力、AI+影像理解力、AI+服務生產力重塑不動產數字化新質生產力。明源雲將持續攜手華為雲通過技術創新與融合，進一步激發AI潛力，推動不動產數字化和智能化變革。是次大會亦在分會場設圓桌論壇，多位夥伴代表就應用場景進行探討，商議如何深化合作，共同面對市場機遇與挑戰，實現目標共贏。

安永諮詢服務有限公司合夥人范建華先生發言

明源雲集團控股有限公司合夥人、高級副總裁童繼龍進行分享

大會亦邀得各行業夥伴代表，共同啟動「華為港澳合作夥伴精英俱樂部」，透過繼續加大投入，吸引更多優秀夥伴加入，為夥伴發展注入更多活力。面向未來，華為將持續加大投入，不斷提升「研、營、供、銷、服」的能力，提供領先的產品、產品組合和行業解決方案，攜手夥伴共同探索數智化轉型的最佳路徑。