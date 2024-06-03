按證公司去年稅後轉蝕2.6億　已批百分百擔保特惠貸款1391億

按揭證券公司公布，2023年經審核除稅後虧損為2.6億元，2022年則錄除稅後溢利21.63億元。

按揭證券公司表示，會計虧損主要由於年金業務於去年底的折現率因應市場利率下降而較上一年底下跌，引致保險合約負債上升；及樓價下跌對安老按揭保險業務帶來負面影響。而來自外滙基金投資不俗的回報，以及累積的按揭保險業務分攤入賬的收益增加，則抵消了部分虧損。

在撇除香港年金公司的財務業績、物業價格變化對安老按揭保險業務的影響，以及按香港財務報告準則第17號於綜合財務層面對按證保險公司提供保險保障的若干貸款組合作出的估價與相關調整後，按揭證券公司去年經調整的除稅後溢利、權益回報率和成本對收入比率分別為7.24億元、5.3%及28.1%。

按揭證券公司於去年12月底的資本充足率仍處於21.6%的穩健水平，遠高於財政司司長規定的8%最低要求。於去年底，按證保險公司和香港年金公司的償付能力充足率分別約為13倍及18倍，遠高於分別為2倍及1.5倍的保險業監管局最低監管要求。

基於不明朗的市場環境下，按揭證券公司採取審慎預先籌措融資的策略，並主動與本地及國際的投資業界就債券發行保持溝通，以支持購買大額的貸款及滿足再融資的需要。建基於強勁的融資能力及流動性水平，按揭證券公司的核心業務將保持靈活穩健，並為應對金融動盪作充分準備，以執行其策略性政策角色和達成社會目標。

另外，就中小企融資擔保計劃，截至去年底，「八成信貸擔保產品」共批出逾2.54萬宗申請，涉及的總貸款額1,111億元；「九成信貸擔保產品」共批出逾1.08萬宗申請，涉及的總貸款額203億元；「百分百擔保特惠貸款」共批出逾6.56萬宗申請，涉及的總貸款額1,391億元，當中1,385億元貸款資產已由按揭證券公司購入。