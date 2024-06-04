美股｜道指收市跌115點　納指漲0.56%　Nvidia升近5%再破頂

由於製造業數據疲軟，且紐約證券交易所的報價故障導致多隻股票短暫暫停交易，美股周一（3日）個別發展，道指曾跌逾400點後收窄，收市跌115點，納指則漲0.56%。



道指收市報38,571.03點，跌115.29點或0.30%；納指報16,828.67點，升93.65點或0.56%；標普500指數收報5,283.40點，升5.89點或0.11%。

巴郡A股一度停牌 收市升0.62% 錯誤報價交易無效

因紐交所技術故障一度停牌的巴郡A股，股價一度暴跌99.97%。該股於上午11時30分左右恢復交易，至收市升0.62%。紐交所其後宣布，當日在美東9時50至9時51分之間的交易，又或每股價格低於或等於603,718.30美元的所有錯誤報價交易無效。紐交所表示，針對該裁決沒有資格上訴，並表示可能會取消其他交易。

Nvidia漲4.90%，每股收報1,150美元，再創收盤新高。此前行政總裁黃仁勳透露，該公司的下一代人工智能（AI）晶片平台將於2026年推出。

蘋果、Amazon和Meta等大型股的股價，上漲了0.93%至2.28%。Microsoft和Tesla則分別跌0.39%及1.01%。

迷因股GameStop漲21%

迷因股GameStop獲網紅「Roaring Kitty」曬圖顯示持倉1.16億美元，令GameStop股價飆升21.00%。另一隻迷因股AMC也升11.09%。