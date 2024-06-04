內銀聘高級「收數佬」　學歷本科或以上　須善於溝通、處事果斷

內地經濟表現牛皮，多家銀行5月下旬起陸續招聘高級「收數佬」！

據內媒報道，民營銀行三湘銀行發招聘公告稱，現面向全國引入高級催收管理人才、高級電催人才等7個崗位的高級人才。其中，高級催收管理人才負責制定和執行催收管理制度和工作流程等。

至於任職要求，總共有三項，包括大學本科及以上學歷，法律、金融專業背景，有五年及以上催收管理工作經驗；有良好的協調能力，善於溝通、思維縝密、積極主動、處事果斷；具備優良的賬款催收技巧及團隊業務提升能力，能獨立主導催收技巧培訓及催收任務指標達成。

除三湘銀行外，報道亦稱，光大銀行(6818)公告，擬招聘3名零售與財富管理部客戶營運中心-專屬運營團隊電話催收崗，負責對分配的貸後帳戶進行管理，對違約客戶及時進行電話告知等。微眾銀行的招聘公告則顯示，擬招聘業務運營支持崗(委外運營)人才，負責委外催收機構日常業績指標及過程指標監控；委外催收作業、品質合規性、催收強度的檢查監測等。

中國互金協會5月15日發佈的《互聯網金融個人網路消費信貸貸後催收風控指引》規定，金融機構和協力廠商催收機構應加強催收組織管理，明確具體負責催收業務的管理部門，指定一名高級管理人員負責管理相關工作，有條件的金融機構可組建專門負責催收業務的部門。