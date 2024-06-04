屈臣氏向科大合作捐百萬元設獎學金　另予學生實習機會

屈臣氏集團首次與香港科技大學合作，捐出百萬元設立獎學金，表揚於學業成績及課外活動表現卓越並具領導才能的學生。首屆屈臣氏集團獎學金頒獎禮於昨天（3日）順利舉行，嘉許了十位表現傑出的學生，鼓勵他們繼續發展才能，成為未來領袖。

屈臣氏集團行政總裁倪文玲於頒獎禮上表示： 屈臣氏集團與香港科技大學合作成立獎學金，是因為我們雙方有著共同的理念，相信年輕人是社會的未來，希望透過獎學金鼓勵新一代發掘自己的才能，勇敢追尋夢想。」

香港科技大學副校長（大學拓展）汪揚感謝屈臣氏集團的支持並說： 大學致力創建一個能夠鼓勵學生發揮潛能的環境。屈臣氏集團積極支持學生全面發展，我們期待與集團繼續攜手合作，共同發展一個多樣化及充滿活力的優秀學生社群。」

除了設立屈臣氏集團獎學金，是次合作範疇廣泛，集團亦為香港科技大學的學生提供多元化的實習機會，安排學生到集團不同的部門進行為期兩至三個月的工作體驗，除了有助他們深入了解零售業的運作，更把知識付諸實踐，擴闊視野。於實習期間，學生有機會親身參與集團在香港及海外的業務項目，讓他們發掘自己的興趣，發揮所長，訓練解決問題和協作的能力，提升學生日後在職場上的競爭力。