巴郡A因技術問題周一曾暴瀉　執平貨卻遭取消　NYSE被指輸打贏要

巴郡A股等多隻美股於周一（3日）突然急瀉逾9成，與紐約交易所發生嚴重技術故陣有關。部份以超低價撈入巴郡A股的投資者，最終「見財化水」，因為紐交所宣布取消相關低價交易。可是有投資者卻在巴郡A股停牌期間欲以低價撈貨，掛了市價盤，卻因為復牌後賣盤不足，結果以69.5萬至74.2萬元（美元‧下同）成交予23股。由於該批散戶買入價較巴郡A股於周一收市價63.11萬元高出8%至16%，即錄得逾1,400萬港元損失。



巴郡A股停牌前報185.1美元，暴瀉99.97%。﹙MarketWatch報價截圖﹚

因為技術故障導致巴郡A股﹑巴里克黃金﹑NuScale Power等美股出現逾9成跌幅。其中巴郡A股股價在周一開市後，下跌99.7%至185.1元。在巴郡A股「大平賣」的11秒，有40名投資者成功以185.1元購入46股巴郡A股，即每股可以獲利492萬港元，總利潤更達2.26億港元。不過紐交所最終宣布取消在上午9時50分至51分期間，任何低於60.37萬元買入巴郡A股的交易。結果投資者的好夢成空。

巴郡A股恢復交易。﹙MarketWatch報價截圖﹚

巴郡A股從周一早上9時50分起停牌至上午11時許復牌，紐交所亦於11點左右解決故障問題，並指出取消在「錯誤」期間的巴郡A股交易。復牌後有投資者希望「執平貨」，掛了「市價盤」以冀買入巴郡A股。可是賣盤不足，部份市價盤的成交價高達69.5萬元至74.2萬元，成交股數為23股。以周一巴郡A股收市價63.11萬元計算，相關投資者合共錄得1,450萬港元損失。

由於紐交所只取消「超低價」交易，超高價成交卻維持的安排，引起市場人士熱議。有投資者認為紐交所的做法似有「輸打贏要」之嫌，但是亦有投資者認為有合理財經知識的投資者，應設定「限價盤」以限制風險。