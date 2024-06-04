道富對內地股市及經濟前景看法較年初正面　料樓市政策生效需時

內地政府近期針對內地樓市推出的措施，其焦點已由刺激需求轉變為解決供應過剩。道富環球投資管理亞太區投資策略及研究主管Michele Barlow指出，該行對內地經濟受股市看法已較年初時更為正面及「中性」。



她亦承認對於中央政府如何執行有關政策仍持有審慎態度，相信政策落實並促使內地樓市真正回穩仍需時，會密切留意未來內地舉行的會議。惟她亦指出目前內地經濟數據仍屬參差。

該行又指出予美國﹑日本及台灣股市「增持」評級。不過她提醒投資者，與長期平均值相比，目前環球股市估值已比較不便宜，同時盈利增長預測有可能出現向下修正，因此該行偏好高質素股份。

看好較長年期國債

Michele Barlow坦言，道富對風險資產看法略為審慎，指固定收益投資相較股票能夠提供更佳價值。她提到，現時兩年期及十年期的美國國債收益率均已超越美股股息率，是自2001年以來首次。該行繼續看好較長存續期的高質素債券，包括美國國債等環球政府債。

展望下半年，Michele Barlow預期整體投資市場有機會出現波動，因接近年底時將迎來美國大選，地緣政治不確定或會升溫，認為投資者可在投資組合中加入黃金以作風險對沖。