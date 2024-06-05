攜程低開逾3%　最多發15億美元CB　換股價較ADR收市價溢價32.5%

攜程（9961）宣布發行於2029年到期﹑總額為13億元（美元‧下同）的可轉換優先票據定價詳情，並表示已向票據發售的初始購買者，增購最多2億元的票據的選擇權，可自票據首次發行日起的13日內行使有關選擇權。

受到有關消息拖累，攜程今早低開3.2%，報395。



公司指出票據年利率為0.75厘，於今年12月15日起每半年派息一次，票據將於2029年6月15日到期。票據持有人可於2027年6月15日或在發生若干根本性變動事件時，要公司以現金回購全部或部份票據。

公司又表示緊接到期日前第50個預定交易日的營業日營業結束之前，僅於滿足若干條件後及於若干期間內，持有人方可選擇轉換票據。在到期日前第50個預定交易日當日或之後，直至緊接到期日前第三個預定交易日營業結束，持有人可隨時選擇轉換其票據。票據的初始轉換率為每1,000美元票據本金可轉換為15.0462股美國存託股，目前每股美國存託股代表本公司一股普通股，相當於初始轉換價約66.46元╱美國存託股，較本公司的美國存託股於2024年6月4日在納斯達克市場收市價（每股美國存託股為50.16元）的轉換溢價約32.5%。票據的轉換率於發生若干事件時可被調整。

受累於疫情影響，攜程2020年首兩季均錄得虧損。（資料圖片）

公司表示計劃將票據發售所得款項淨額用於償還現有金融債務、拓展海外業務及滿足營運資金需求。

公司又指出在票據發售定價的同時，會計劃根據其現有股份回購計劃在透過一名或多名初始買方或其聯屬人士（作為其代理人）進行的場外私下協商交易中回購約600萬股的美國存託股，金額約為3億元，每股美國存託股份的價格相當於50.16元，即2024年6月4日納斯達克市場上最新報告的每股美國存託股出售價（「同步回購」）。該回購預計將吸收欲對沖其票據投資的票據買方的初始對沖活動。